Кафельников назвал победу Андреевой феноменальной

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Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников заявил, что победа теннисистки Мирры Андреевой в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции является феноменальным достижением.
«Это феноменальное достижение. Присоединяюсь к поздравлениям. Она обязательно должна ехать на Олимпиаду. Уверен, что она не перегорит. И в 15 лет едут на Игры», – прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Кафельников.
Ранее в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции Андреева обыграла белорусскую спортсменку Арину Соболенко.
До этого Мирра Андреева впервые в карьере стала четвертьфиналисткой турнира Большого шлема. В четвёртом круге Открытого чемпионата Франции подмосковная теннисистка обыграла уроженку Москвы, а ныне хозяйку турнира, Варвару Грачёву.
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