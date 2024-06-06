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Кафельников назвал победу Андреевой феноменальной

06 июня 2024, 15:23
Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников заявил, что победа теннисистки Мирры Андреевой в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции является феноменальным достижением.
«Это феноменальное достижение. Присоединяюсь к поздравлениям. Она обязательно должна ехать на Олимпиаду. Уверен, что она не перегорит. И в 15 лет едут на Игры», – прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Кафельников.

Ранее в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции Андреева обыграла белорусскую спортсменку Арину Соболенко.



До этого Мирра Андреева впервые в карьере стала четвертьфиналисткой турнира Большого шлема. В четвёртом круге Открытого чемпионата Франции подмосковная теннисистка обыграла уроженку Москвы, а ныне хозяйку турнира, Варвару Грачёву.

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Красногорская команда завоевала медаль чемпионата студенческой хоккейной лиги
06 июня 2024, 14:33

Фото: администрация г.о. Красногорск

Бронзовую медаль открытого чемпионата студенческой хоккейной лиги завоевала команда РАНХиГС из городского округа Красногорск, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В матче за третье место красногорская команда РАНХиГС встретилась со столичной командой, представлявшей РГСУ, и победила со счётом 5:2», — говорится в сообщении.
Отмечается, что всего в состязаниях принимали участие 35 команд, от Московской области за Большой Кубок сражались семь команд — представители Красногорска, Чехова, Клина, Мытищ, Воскресенска, Балашихи и Электростали.

Ранее сообщалось, что главным тренером подмосковного волейбольного клуба «Заречье-Одинцово» станет Константин Ушаков, до этого тренировавший волейбольную команду «Динамо».

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#спорт
#медаль
#хоккей
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Константин Ушаков займет пост главного тренера ВК «Заречье-Одинцово»
06 июня 2024, 13:40

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Главным тренером ВК «Заречье-Одинцово» станет Константин Ушаков. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Ранее Константин Ушаков был тренером волейбольной команды «Динамо».

«Под руководством Константина краснодарские волейболисты стали обладателем Кубка России 2014, 2015, обладателем Кубка ЕКВ 2014/15, 2015/16 и финалистом клубного чемпионата мира 2015. В качестве наставника Константин Ушаков привел московский волейбольный клуб «Динамо» к победе на Кубке России 2022, 2023 и титулу национального чемпиона прошлого сезона. В годы его тренерской работы команда становилась обладателем Суперкубка России и обладателем Кубка Столетия», — поделились в министерстве.

Стоит отметить, что Константин Ушмаков сменил Константина Сидоренко, который тренировал команду с января 2024 года.

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#клуб
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#волейбол
#спортсмены
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В футбольном турнире «Стальная воля» примут участие три подмосковные команды
06 июня 2024, 09:52

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Три команды из Московской области станут участниками всероссийского футбольного турнира «Стальная воля» для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«Подмосковные команды будут играть в трёх дисциплинах: мини-футбол слепых, футбол на электроколясках и мини-футбол людей с интеллектуальными нарушениями», — отмечается в сообщении.
Всего в турнире примут участие 50 команд из двадцати регионов страны. 470 спортсменов будут соревноваться в шести дисциплинах, включая футбол глухих, футбол ампутантов и трансплант-футбол.

Отмечается, что в рамках «Стальной воли» впервые проведут Кубок России по футболу на электроколясках.

Соревнования будут проходить в Нижнем Тагиле с 6 по 8 июня.

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Белявский поделился ожиданиями от Игр БРИКС
05 июня 2024, 18:58

Фото: iStock/chrisman

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Давид Белявский заявил, что ожидания от предстоящих Игр БРИКС у него только положительные.
«Ожидания от Игр БРИКС максимально положительные. Казань прекрасно умеет проводить подобные большие соревнования и всегда делает это на самом высоком уровне. По моим ощущениям, я сейчас нахожусь в гораздо лучшей форме по сравнению с чемпионатом и Кубком России», — отметил в беседе с Metaratings.ru Белявский.

Он подчеркнул, что Игры БРИКС являются не альтернативой международным соревнованиям, а полноценным международным турниром.

Ранее сообщалось, что вопрос о присоединении Турции к БРИКС обсудят в рамках министерской встречи в Нижнем Новгороде.

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#казань
#брикс
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Булатов выступил за расширение РПЛ
05 июня 2024, 18:44

Фото: iStock/matimix

Бывший полузащитник «Спартака» Виктор Булатов заявил, что правильным решением было бы расширение Российской Премьер-Лиги (РПЛ) до 18 команд.
«У нас сейчас нет клубов с большими финансовыми проблемами, как это было у «Тамбова». «Сочи», «Урал», «Балтика», «Родина», «Торпедо» будут бороться в новом сезоне за повышение. Все эти команды могут играть по своим финансовым возможностям в Премьер-Лиге. Поэтому я считаю, было бы правильным расширить РПЛ до 18 команд», – прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Булатов.

Ранее бывший судья Илья Обломов заявлял, что считает лучшими арбитрами минувшего сезона РПЛ Сергея Карасева и Павла Кукуяна. Он также отмечал достойный уровень профессионализма Евгения Буланова, Алексея Сухого и Василия Казарцева.

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#рпл
#футбол
#спорт
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Подмосковный параатлет Гнездилов установил рекорд России
05 июня 2024, 18:22

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Подмосковный спортсмен Денис Гнездилов установил рекорд России в толкании ядра на Кубке чемпионов по параатлетике. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Чемпион Паралимпийских игр, заслуженный мастер спорта России впервые в истории соревнований показал рекордный результат в толкании ядра в классе F40 – 11 м. 57 см.
«На Паралимпиаде 2020 года Денис завоевал золото с результатом 11 м. 16 см, установив тем самым мировой рекорд. Гнездилов выступает за региональный Центр спортивной подготовки по паралимпийским, сурдлимпийским и неолимпийским видам спорта», – говорится в сообщении.
Кубок чемпионов по параатлетике проходит с 3 по 7 июня в Екатеринбурге на легкоатлетическом стадионе спортивно-оздоровительного комплекса «Калининец». Турнир организован в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

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#минспорт мо
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#московская область
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В Красногорске прошла спортивная Олимпиада среди дошкольных
05 июня 2024, 17:53

Фото: пресс-служба администрации городского округа Красногорск

Спортивная Олимпиада среди дошкольных образовательных учреждений прошла в Красногорске. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
Соревнования прошли 1 июня на стадионе «Зоркий».

«У каждой команды была своя группа поддержки: родители, бабушки, дедушки и родной детский сад. В каждом дошкольном учреждении проводились внутренние олимпиады, победители которых представляли свой детский сад на мероприятии. Одна из эстафет была посвящена правилам дорожного движения. Сотрудники ГИБДД проверили дошкольников на знание правил», — поделились в пресс-службе.

Мероприятие проводилось с целью приобщения детей к здоровому образу жизни, занятиям физической культурой и спортом с раннего возраста, а также безопасности на дорогах.

Всего в олимпиаде принимали участие дошкольники из 38 бюджетных образовательных учреждений городского округа Красногорск.

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Подмосковные хоккеисты выиграли бронзу открытого чемпионата СХЛ
05 июня 2024, 16:27

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Подмосковные хоккеисты стали бронзовыми призерами открытого чемпионата СХЛ Москвы и Московской области. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
В турнире Большого Кубка боролись семь команд Подмосковья из Клина, Чехова, Красногорска, Воскресенска, Электростали, Балашихи и Мытищ.

«В матче за третье место Большого Кубка подмосковные хоккеисты встретились с представителями РГСУ из Москвы. Со счетом 5:2 победили студенты из Красногорска. В прошлом сезоне команда РАНХиГС не смогла войти в призовую тройку при восьми участниках чемпионата, однако в этом году среди 35 команд, коллектив из Подмосковья стал бронзовым призером соревнований», — поделились в пресс-службе.

Также самая молодая команда «Армада» из Одинцовского г.о. стала серебряным призером в Малом Кубке.

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#студенты
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#хоккей
#турнир
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Подмосковные команды медработников приняли участие в турнире по мини-футболу
05 июня 2024, 13:40

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Четыре команды медработников приняли участие в турнире по мини-футболу. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Турнир среди представителей профсоюзных организаций со всего региона прошел в Раменском.

«По результатам соревнований команда из Жуковского вошла в тройку чемпионов, заняв уверенное второе место.Наши спортсмены — работающие специалисты отрасли здравоохранения, настоящий пример здорового образа жизни, силы и выносливости. Всего за звание лучших на поле боролись 15 команд, а это значит, что практически треть участников — члены нашего Профсоюза! Спасибо всем!», — поделился заведующий по информационной работе, связям с общественностью и молодежной политике Обкома Виталий Еременко.

Кроме этого медики также примут участие в туристическом слете, соревнованиях по гиревому спорту, перетягивании каната, соревнованиях «спортивных семей» и легкоатлетическом кроссе.

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