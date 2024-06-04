Подмосковная теннисистка Андреева впервые вышла в четвертьфинал турнира Большого шлема

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Мирра Андреева впервые в карьере стала четвертьфиналисткой турнира Большого шлема. В четвёртом круге Открытого чемпионата Франции подмосковная теннисистка обыграла уроженку Москвы, а ныне хозяйку турнира, Варвару Грачёву.
Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:2 в пользу 17-летней россиянки. Теннисистки провели на корте 1 час 31 минуту. Ранее лучшим результатом Андреевой был выход в четвёртый раунд Уимблдона в прошлом году.
Мирра Андреева является 38-й ракеткой мира. Теперь в четвертьфинале «Ролан Гаррос» она сыграет со вторым номером мирового рейтинга – Ариной Соболенко из Белоруссии.
Турнир проходит на грунтовых кортах Парижа.
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Мирра Андреева является 38-й ракеткой мира. Теперь в четвертьфинале «Ролан Гаррос» она сыграет со вторым номером мирового рейтинга – Ариной Соболенко из Белоруссии.
Турнир проходит на грунтовых кортах Парижа.
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Лора Луганская