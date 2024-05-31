Подмосковная теннисистка Андреева обыграла экс-первую ракетку мира на «Ролан Гаррос»

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Теннисистка из Подмосковья Мирра Андреева вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции. В матче второго круга 17-летняя россиянка обыграла бывшую первую ракетку мира белоруску Викторию Азаренко со счётом 6:3, 3:6, 7:5.
В третьем раунде Андреева сыграет против американки Пейтон Стирнс, была сильнее бывшей первой ракетки России Дарьи Касаткиной.
Турнир проходит на грунтовых кортах Парижа. Андреева занимает 38-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации.
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Лора Луганская