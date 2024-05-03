Подмосковные спортсмены завоевали две медали первенства России по настольному теннису

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Две серебряные медали завоевали спортсмены из Московской области на первенстве страны по настольному теннису среди юношей и девушек до 16 лет, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
«Среди юношей на вторую ступень пьедестала поднялись Родион Уедраого и Максим Антонов, представляющие подмосковный округ Химки. Среди девушек серебряную медаль завоевали играющие в паре москвичка Александра Бокова и жительница Химок Есения Широкова», — говорится в сообщении.По итогам соревнований подмосковная команда вышла на третье место первенства России среди девушек.
Первенство России по настольному теннису приводилось в Чебоксарах с 22 по 29 апреля.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье прошёл всероссийский турнир по самбо, посвященный памяти командира ОМОН «Пересвет» Дмитрия Маркелова.
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