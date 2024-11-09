Украинская бобслеистка Гунько пыталась оправдать допинг антироссийской позицией

Украинская бобслеистка Лидия Гунько, в чьей допинг-пробе было обнаружено запрещённое вещество, пыталась избежать справедливого наказания. Она заявила, что в деятельность Международного агентства допинг-тестирования (ITA) вмешалась третья сторона из-за её антироссийской позиции.
Запрещённое вещество в организме спортсменки было обнаружено в пробе, взятой у неё в ходе Олимпиады 2022 года в Пекине, напоминает ТАСС. ITA предложило Гунько признаться в нарушении антидопинговых правил, что позволило бы ей получить три года дисквалификации вместо стандартных четырёх. Она отказалась.
Дело было передано в Спортивный арбитражный суд (CAS). Украинская бобслеистка заявила, что сомневается в честности проведённых исследований, так как в него могла вмешаться «третья сторона» из-за её жёстких политических высказываний в адрес России. CAS не принял аргументы спортсменки, подчеркнув, что ITA не руководствуется сиюминутными политическими движениями, а индивидуально рассматривает каждый случай. Гунько отбудет полный срок дисквалификации — четыре года.
К слову, на Олимпиаде в Пекине она заняла последнее 20-е место.
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Дело было передано в Спортивный арбитражный суд (CAS). Украинская бобслеистка заявила, что сомневается в честности проведённых исследований, так как в него могла вмешаться «третья сторона» из-за её жёстких политических высказываний в адрес России. CAS не принял аргументы спортсменки, подчеркнув, что ITA не руководствуется сиюминутными политическими движениями, а индивидуально рассматривает каждый случай. Гунько отбудет полный срок дисквалификации — четыре года.
К слову, на Олимпиаде в Пекине она заняла последнее 20-е место.
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Александр Бойцов