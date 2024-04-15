Кафу получил авторскую статуэтку на Премии РБ

Фото: РИА Новости/Александр Подгорчук
Двукратный чемпион мира, экс-капитан сборной Бразилии Кафу наградили авторской статуэткой известного скульптора Ашота Погосяна во время посещения Премии РБ в Москве.
Как передаёт «РБ Спорт», Погосян лично вручил спортсмену статуэтку из бронзы, изготовленную специально к его приезду. Отмечается, что скульптура представляет собой уменьшенную копию самого Кафу в момент получения им кубка в 2002 году после финального матча чемпионата мира.
Ранее, 4 апреля, во Дворце гимнастики Ирины Винер в Москве прошла торжественная церемония Премии РБ, которую посетили Тина Канделаки, Александр Тащин, Станислав Черчесов, Кирилл Терешин, Федор Смолов, Светлана Хоркина, Павел Погребняк, Ирина Подшибякина, Наиль Измайлов, Дарья Трубникова, Дмитрий Егоров, Герман Эль Классико, Бустер, Виктор Павленко и другие.
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