На церемонии вручения Премии РБ поприсутствует Кафу

Фото: РИА Новости/Александр Вильф
Гостем церемонии вручения наград V Премии РБ в области спорта и букмекерства станет легенда футбола, член Списка ФИФА 100, двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Кафу.
Сама премия состоится 4 апреля во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. На мероприятии будут названы лауреаты более чем в 30 номинациях.
Ранее на Кировском заводе в Санкт-Петербурге состоялась церемония вручения премии «Город в лицах». Такая наград призвана раскрыть достижения конкретных людей конкретных профессий, их вклад в развитие города.
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«Ежегодно церемонию награждения лауреатов Международной премии РБ посещают признанные легенды футбола. Спортсмены мирового уровня принимают наши приглашения и становятся почётными гостями масштабного события в спортивной и букмекерской индустрии», — приводит «РБ Спорт» слова гендиректора «Рейтинга Букмекеров» Аскера Тхалиджокова и директора по развитию бизнеса Арама Погосяна.
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Мелисса Тимофеева