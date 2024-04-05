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В Москве состоялась церемония вручения Премии РБ 2024

05 апреля 2024, 16:16
Фото: iStock/Artyom Kozhemyakin

Фото: iStock/Artyom Kozhemyakin

В Москве 4 апреля прошла торжественная церемония награждения лауреатов Международной премии РБ в спортивной и букмекерской отрасли.
Так, были определены и награждены победители в различных номинациях, среди которых «Спортсмен года» (им стал Александр Большунов), «Телекомментатор года» (Роман Нагучев), «Спортивный журналист года» (Александр Дорский), «Лучшее спортивное СМИ» («Матч ТВ») и т. д.

Как пишет «РБ Спорт», среди гостей мероприятия были Станислав Черчесов, Федор Смолов, Тина Канделаки, Александр Тащин, Светлана Хоркина, Роман Павлюченко и другие. Специальным гостем премии стал член Списка ФИФА 100, кумир болельщиков «Ромы» и «Милана», двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии, легенда футбола Кафу.


Отмечается, что организатором церемонии было спортивное медиа «Рейтинг Букмекеров».

Ранее также сообщалось, что гостем церемонии вручения наград V Премии РБ в области спорта и букмекерства станет легенда футбола, член Списка ФИФА 100, двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Кафу.

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#победители
#церемония
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«Команда иноагентов»: Поздняков вслед за Винер раскритиковал российских теннисистов
Поздняков назвал желающих выступить на Играх теннисистов «командой иноагентов»
05 апреля 2024, 16:01

Фото: iStock/PrathanChorruangsak

Глава Олимпийского комитета России Поздняков назвал российских теннисистов, который планируют поехать на Олимпийские игры в Париж «командой иноагентов». Такое заявление он опубликовал в своём Telegram-канале.
Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер заявила, что будет считать «командой бомжей» российских спортсменов, которые выступят на Олимпиаде. При этом теннисист Даниил Медведев сообщил, что не разделяет мнение Винер.

Поздняков подчеркнул, что многие из них проживают за пределами России, зарабатывают там деньги, осуждают российскую политику и спецоперацию и утверждают при этом, что «играют за себя».

По словам Позднякова, к их спортивным достижениям он относится уважительно, но подходы к нынешней ситуации диаметрально противоположны.

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#теннис
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#олимпиада 2024
#спортсмены
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Функционер Камоцци назвал Сперцяна идеальной заменой Мхитаряна в «Интере»
05 апреля 2024, 15:57

Фото: iStock/Виталий Тимкив

Итальянский функционер Франко Камоцци заявил, что футболист Эдуард Сперцян сможет достойно заменить полузащитника Генриха Мхитаряна в миланском «Интере».
«Я уверен, что Сперцян сможет заменить Мхитаряна в «Интере». Это идеальный вариант. У Эдуарда есть все качества, чтобы там преуспеть», — высказал своё мнение в беседе с «РБ Спорт» Камоцци.

Отмечается, что Сперцян в этом сезоне выступил за «Краснодар» в 23 матчах, забил восемь мячей и отдал три голевые передачи.

Ранее журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс высказывал мнение о том, что экс-игрок «Твенте» Манфред Угальде является профессиональным спортсменом, что он, в частности, уже доказал в матче с Аргентиной. Он подчёркивал, что, при этом спортсмену требуется прилагать немало усилий и много работать на результат.

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#игры
#футбол
#спортсмены
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Биатлонистка из Подмосковья завоевала медаль чемпионата России
05 апреля 2024, 14:36

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Спортсменка из Московской области Анастасия Гореева выиграла бронзовую медаль в женском марафоне на 30 км на чемпионате России по биатлону, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«Тридцатикилометровую дистанцию подмосковная биатлонистка преодолела за 1 час 40 минут 29,6 секунд. Победительнице — биатлонистке из Тюмени Виктории Сливко — Анастасия Гореева уступила всего две минуты 14,3 секунды», — отмечается в сообщении.
Серебряную медаль в этой категории завоевала Ирина Казакевич из Свердловской области.

Всего в тридцатикилометровом женском марафоне в рамках чемпионата России по биатлону принимали участие 19 лучших биатлонисток страны, соревнование проводилось 5 апреля в селе Уват Тюменской области.

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#подмосковье
#минспорта мо
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Подмосковный спортсмен стал победителем Кубка России по гребле спорта лиц с ПОДА
05 апреля 2024, 14:17

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Представитель Подмосковья стал обладателем Кубка России по гребле спорта лиц с ПОДА. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Кубок России по гребле на байдарках и каноэ спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата прошли в Краснодарском крае с 28 по 31 марта.

В соревнованиях приняли участие 27 спортсменов из 13 регионов России.

«В спортивной дисциплине «каноэ» на дистанции 200 метров спортсмен регионального «Центра спортивной подготовки по паралимпийским, сурдлимпийским и неолимпийским видам спорта» Егор Фирсов из городского округа Химки поднялся на первую ступень пьедестала», — подчеркнули в пресс-службе.

Стоит отметить, что в прошлом году на этих соревнованиях Егор также заполучил золото.

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Украина потребовала от российских участников Олимпиады отказаться от Игр дружбы
05 апреля 2024, 13:41

Фото: iStock/Mei Hwajyan

Исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный заявил, что Украина будет добиваться, чтобы российские и белорусские участники Олимпиады-2024 в Париже дали письменный отказ от выступления на Играх дружбы. Об этом сообщает Le Monde.
Бедный рассказал, что в министерстве существует база данных спортсменов из РФ и Белоруссии, которые не соответствуют требованиям МОК по допуску к соревнованиям. По его словам, вся информация будет предоставлена в МОК.

Напомним, в декабре прошлого года Международный олимпийский комитет признал российских и белорусских спортсменов индивидуальными нейтральными атлетами на Олимпийских играх в Париже. Летние Олимпийские игры в Париже состоятся с 26 июля по 11 августа.

Ранее глава промоутерской компании Камил Гаджиев заявил, что Международный олимпийский комитет не сможет запретить российским спортсменам принимать участие в Играх дружбы.

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#спортсмены
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Сборные Подмосковья стали бронзовыми призерами первенства России по настольному теннису
05 апреля 2024, 12:19

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Две медали завоевали сборные Подмосковья на первенстве России по настольному теннису. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Первенство России по настольному теннису среди спортсменов до 20 лет в настоящий момент проходит в Санкт-Петербурге.

В соревнованиях принимают участие порядка 250 спортсменов из 30 регионов страны.

«В составе мужской сборной выступили спортсмены Матвей Рязанцев, Батор Раднаев, Василий Поляков, Ольгерд Киселёв и Иван Иванов под руководством тренера Дениса Бочкова. Женскую сборную Московской области представляли Есения Широкова, Дарина Апсатарова, Яна Терехова, Дарья Заркина и тренер Светлана Федосеева», – поделились в пресс-службе.

Стоит отметить, что чемпионат и первенство России завершатся 7 апреля.

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#бронза
#чемпионат россии
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Подмосковные спортсмены завоевали 11 медалей на чемпионате России по ушу
05 апреля 2024, 11:40

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Ушуисты из Московской области завоевали 11 медалей на чемпионате и первенстве России. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Чемпионат России по ушу в дисциплине саньда и первенство России по ушу в дисциплинах саньда и таолу проходили в Московском дворце ушу.

В соревнованиях принимали участие свыше 100 спортсменов из 45 регионов России. По итогам ​турниров на счету Московской области две золотые, четыре серебряные и пять бронзовых медалей.

«Победительницами первенства России в дисциплине саньда стали Екатерина Минеева и Варвара Козак. Серебряных медалей среди 14-15-летних спортсменов выигали Ярослав Жевлаков и Полина Потанина. Бронзовы призерами стали Яков Назаров , Максим Богатель,Валентина Маякова, а также Егор Рябов и Анастасия Терещенко», — поделились в пресс-службе министерства.

Стоит отметить, что Мариам Казумян и Виктория Крюкова выиграли «серебро» чемпионата России по ушу в дисциплине саньда среди женщин.

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#чемпионат россии
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#спортсмены
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Медведев ответил Винер, назвавшей российских спортсменов бомжами
Медведев о словах Винер про россиян-бомжей: я имею право быть не согласным
05 апреля 2024, 11:01

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Российский теннисист Даниил Медведев ответил на слова главы Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер в адрес нейтральных атлетов на Олимпийских играх-2024. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Медведев отметил, что имеет право не согласиться со словами Ирины Винер. По его словам, у всех людей есть свои причины думать так, а не другим образом.

Теннисист сообщил, что если у него будет такая возможность, то он с удовольствием поедет в Париж.

Ранее мэр Парижа Анн Идальго заявила, что российским и белорусским спортсменам не будут рады на летних Олимпийских играх в Париже. Ее слова прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, которая сообщила, что если подобные заявления с французской стороны будут появляться снова, в таком случае любая продукция из Франции с легкостью заменятся на отечественную.

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БК «Химки» одержал вторую победу в четвертьфинале чемпионата России
04 апреля 2024, 21:27

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

Клуб «Химки» вновь обыграл ижевский «Купол-Родники» в четвертьфинале чемпионата России по баскетболу. Второй матч, который прошёл в Баскетбольном центре городского округа Химки, завершился со счётом 82:63 в пользу хозяев площадки.
«Хочу поздравить всех болельщиков с победой. Мы ведём со счётом 2:0, но серия длится до трёх побед. В следующем матче постараемся сделать максимальный акцент на защиту. У нас увеличился состав. В основу добавили Дениса Мышалова и Виталия Савицкого. Денис впервые вышел на площадку в официальном матче и сыграл очень достойно – за первые 12 минут набрал четыре очка и сделал три подбора», – сказал главный тренер БК «Химки» Андрей Мальцев.
В плей-офф участвуют восемь лучших команд по результатам регулярного чемпионата. Четвертьфинальная серия чемпионата России длится до трёх побед одной из команд.

Следующий матч пройдёт 7 апреля в 18:00 в Ижевске, он может стать последним на этом этапе турнира.

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