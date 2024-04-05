В Москве состоялась церемония вручения Премии РБ 2024

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В Москве 4 апреля прошла торжественная церемония награждения лауреатов Международной премии РБ в спортивной и букмекерской отрасли.
Так, были определены и награждены победители в различных номинациях, среди которых «Спортсмен года» (им стал Александр Большунов), «Телекомментатор года» (Роман Нагучев), «Спортивный журналист года» (Александр Дорский), «Лучшее спортивное СМИ» («Матч ТВ») и т. д.
Как пишет «РБ Спорт», среди гостей мероприятия были Станислав Черчесов, Федор Смолов, Тина Канделаки, Александр Тащин, Светлана Хоркина, Роман Павлюченко и другие. Специальным гостем премии стал член Списка ФИФА 100, кумир болельщиков «Ромы» и «Милана», двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии, легенда футбола Кафу.
Отмечается, что организатором церемонии было спортивное медиа «Рейтинг Букмекеров».
Ранее также сообщалось, что гостем церемонии вручения наград V Премии РБ в области спорта и букмекерства станет легенда футбола, член Списка ФИФА 100, двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Кафу.
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Как пишет «РБ Спорт», среди гостей мероприятия были Станислав Черчесов, Федор Смолов, Тина Канделаки, Александр Тащин, Светлана Хоркина, Роман Павлюченко и другие. Специальным гостем премии стал член Списка ФИФА 100, кумир болельщиков «Ромы» и «Милана», двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии, легенда футбола Кафу.
Ранее также сообщалось, что гостем церемонии вручения наград V Премии РБ в области спорта и букмекерства станет легенда футбола, член Списка ФИФА 100, двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Кафу.
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Мелисса Тимофеева