Кахигао назвал три решения, которыми гордится в «Спартаке»

09 октября 2026, 15:06

Спортдиректор «Спартака» выделил назначение Карседо и трансферы Ву и Солари

Фото: istockphoto / Rost-9D

Спортивный директор московского «Спартака» Франсис Кахигао назвал три решения, которые считает наиболее успешными за время работы в клубе. В список вошли назначение главного тренера Хуана Карлоса Карседо и трансферы Ву и Пабло Солари.





Об этом сообщает «РБ Спорт» по итогам встречи Кахигао с журналистами, организованной клубом после летнего трансферного окна. Менеджер также упомянул Жедсона Фернандеша, отметив, что считает его переход возможным кандидатом в список удачных решений.



Кахигао заявил, что не переживает из-за критики, поскольку работает в футболе около 40 лет и давно привык к публичным оценкам. По его словам, на отношение к нему может влиять и то, что он иностранный специалист. При этом менеджер отметил, что в его обязанности входят не только трансферы, но и выбор тренера, развитие молодых футболистов, медицинское сопровождение, селекция и адаптация новичков.



Отдельно Кахигао рассказал о программе «фаст трек», которая помогает сократить дистанцию между молодыми игроками и основной командой. По его словам, клуб постепенно приближает воспитанников к главному составу.

«Если спросить любого спортивного директора в мире, доволен ли он своими решениями и все ли решения были правильными, то, конечно же, такого не будет — и я здесь не исключение. В любом случае оценивать будут по твоему успеху», — заявил он.