«Как будто прошла войну»: участники ОИ-24 в Париже массово возвращают бракованные медали

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Спортсмены-участники летних Олимпийских игр в Париже вернули более сотни медалей, которые начали портиться. Об этом сообщило издание Lettre.
Отмечается, что в оргкомитет Олимпийских и Паралимпийских игр поступило более 100 бракованных медалей. В основном, портиться начали бронзовые медали.
Французский пловец Максим Груссе пожаловался, что его медаль «как будто прошла войну». Он пояснил, что после недолговременной носки на медали начали появляться трещины, сколы и ржавчина.
Издание пишет, что публичная критика и массовый возврат медалей вызвали сильные волнения в Парижском монетном дворе, который занимался производством наград. В результате организация уволила трёх директоров по производству и качеству.
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Французский пловец Максим Груссе пожаловался, что его медаль «как будто прошла войну». Он пояснил, что после недолговременной носки на медали начали появляться трещины, сколы и ржавчина.
Издание пишет, что публичная критика и массовый возврат медалей вызвали сильные волнения в Парижском монетном дворе, который занимался производством наград. В результате организация уволила трёх директоров по производству и качеству.
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Анастасия Чинкова