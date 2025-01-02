Старейшая в мире олимпийская чемпионка умерла в Венгрии

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На 104-м году жизни, не дожив недели до своего дня рождения, скончалась старейшая в мире олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Агнеш Келети. Об этом сообщили обозреватели Nemzeti Sport. Уточняется, что спортсменки не стало в Венгрии.
«Агнеш Келети, пятикратная олимпийская чемпионка по гимнастике, старейшая в мире олимпийская чемпионка, скончалась в четверг утром в возрасте 103 лет», — сказано в публикации.Агнеш Келети родилась 9 января 1921 года. Первый чемпионат почившая звезда выиграла в 1940 году, а затем ей запретили заниматься любым видом спорта из-за еврейского происхождения.
Женщина пережила Холокост. Первое олимпийское золото после войны она взяла в 1952 году.
Всего у Келети десять Олимпийских медалей и три медали, завоеванные на мировых чемпионатах. Старейшей чемпионкой она была с 8 сентября 2023 года.
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