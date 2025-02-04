Каманцев опроверг информацию о возвращении Хачатурянца в судейский корпус

Фото: iStock/FotografieLink
Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев не подтвердил информацию о возможном возвращении Ашота Хачатурянца в судейский корпус.
«Информации о том, что в среднесрочной перспективе он возвращается в каком-то статусе, у меня нет», — сказал Каманцев в беседе с «РБ Спорт».
Кроме того, он прокомментировал инцидент с участием репортера, который указал арбитру Павлу Кукуяну на возможную ошибку в матче между ЦСКА и «Ростовом». По его словам, для турнира подобного уровня — это нормально.
Однако он уточнил, что не такие опытные судьи, как Карасев и Кукуян, могут начать задумываться еще до игры о том, как будут после матча объяснять свои решения и какие слова для этого подобрать. Это может привести к ухудшению качества судейства, отметил Каманцев.
Читайте также:
В «Спартаке» могут разорвать контракт с Абеной
Стивен Альфред подписал контракт с «Шинником»
Во Франции назвали Мостового одной из легенд мирового футбола
Элина Позднякова