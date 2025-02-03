Стивен Альфред подписал контракт с «Шинником»

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Контракт с «Шинником» из Ярославля заключил бывший нападающий «Сочи» Стивен Альфред. Как пишет портал Metaratings.ru, перед этим форвард выступал в минском «Динамо», а еще был на просмотре махачкалинского одноименного клуба.
Кроме того, в свои 27 лет нигериец играл в молдавском «Саксане», армянском «Пюнике», а также в «Слуцке» в Белоруссии и в нескольких клубах Израиля.
Помимо этого, футболист провел 11 матчей в квалификации европейской лиги и Лиги чемпионов. Забил два мяча, сделав две результативные передачи во время участия на групповом этапе Лиги конференций. В 12 матчах белорусского чемпионата отдал один пас, забив четыре мяча.
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Помимо этого, футболист провел 11 матчей в квалификации европейской лиги и Лиги чемпионов. Забил два мяча, сделав две результативные передачи во время участия на групповом этапе Лиги конференций. В 12 матчах белорусского чемпионата отдал один пас, забив четыре мяча.
Ранее сообщалось, сколько медалей чемпионата России завоевали конькобежцы из Подмосковья.
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Никита Кротов