В «Спартаке» могут разорвать контракт с Абеной

«Спартак» может попрощаться с защитником Миенти Абеной при возможном подписании контракта с нападающим Леви Гарсии. По данным Metaratings.ru, такое решение является наиболее вероятным, если в департаменте клуба не найдут вариант продолжения карьеры для Хесуса Медины.