В «Спартаке» могут разорвать контракт с Абеной

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«Спартак» может попрощаться с защитником Миенти Абеной при возможном подписании контракта с нападающим Леви Гарсии. По данным Metaratings.ru, такое решение является наиболее вероятным, если в департаменте клуба не найдут вариант продолжения карьеры для Хесуса Медины.
Ситуация осложняется тем, что за один сезон Абена заигран за две команды. Кроме того, трансфер игрока в другой клуб не представляется возможным, а «Спартаку» нужно освободить недостающее место для Гарсии.
Миенти Абена играет за «красно-белых» с августа прошлого года. Его зарплата обходится клубу примерно в 400 тысяч евро.
Ранее сообщалось, с каким клубом подписал контракт нападающий Стивен Альфред.
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Миенти Абена играет за «красно-белых» с августа прошлого года. Его зарплата обходится клубу примерно в 400 тысяч евро.
Ранее сообщалось, с каким клубом подписал контракт нападающий Стивен Альфред.
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Никита Кротов