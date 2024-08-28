Каменский назвал Миронова жёстким лидером

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Вице-президент КХЛ Валерий Каменский прокомментировал решение «Спартака» назначить капитаном экс-игрока «Динамо» Андрея Миронова и отметил его лидерские качества.
«Миронов пока не стал капитаном. Он был им только на предсезонном матче. Одна игра – это не показатель, команда ещё решит, кому быть капитаном. Его персональные качества тоже играют роль. Он жёсткий защитник и лидер, это главное для тренеров. И его огромный опыт – это плюс для «Спартака», – пояснил в беседе с Metaratings.ru Каменский.
Напомним, хоккеист Андрей Миронов является воспитанником «Динамо» и рекордсменом по числу матчей за клуб.
Ранее нападающий «Авангарда» Дмитрий Злодеев подвёл итоги Кубка Блинова и отметил положительные впечатления от соревнований.
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