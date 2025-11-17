Достижения.рф

Каменский высказался об увольнении Кудашова из «Динамо»

Каменский считает неожиданным решение об увольнении Кудашова из «Динамо»
Фото: istockphoto/shironosov

Вице‑президент FONBET Континентальной хоккейной лиги Валерий Каменский прокомментировал отставку Алексея Кудашова с поста главного тренера московского «Динамо».



Как пишет Metaratings.ru, о разрыве контракта по инициативе клуба официально сообщили в понедельник, 17 ноября.

Каменский назвал решение «неожиданным» и отметил, что для понимания причин требуется знать детали. Он вспомнил достижения Кудашова — победу в регулярном чемпионате, регулярные выходы в плей‑офф — и подчеркнул, что тот глубоко и круглосуточно «живет» хоккем.

По словам собеседника, Кудашов — настоящий фанат спорта, сильный и востребованный тренер, который обязательно найдет новую работу.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0