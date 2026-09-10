Камиле Валиевой отказались возвращать нейтральный статус

10 сентября 2026, 11:07

ISU отказался возвращать Валиевой и Кондратюку нейтральный статус

Камила Валиева (Фото: РИА Новости/Илья Наймушин)

Международный союз конькобежцев (ISU) отказался возвращать нейтральный статус Камиле Валиевой и Марку Кондратюку. Об этом говорится на официальном сайте организации.