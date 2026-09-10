Камиле Валиевой отказались возвращать нейтральный статус
Международный союз конькобежцев (ISU) отказался возвращать нейтральный статус Камиле Валиевой и Марку Кондратюку. Об этом говорится на официальном сайте организации.
У фигуристов есть 21 день, чтобы оспорить это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS). Кроме того, ISU не предоставил разрешение на участие в международных турнирах Ивану Букину и Александре Степановой. Пока есть возможность обжаловать решения, ISU воздерживается от предоставления дополнительных комментариев по конкретным делам, добавили в ведомстве.
Напомним, в августе Международный союз конькобежцев (ISU) предоставил нейтральный статус Валиевой и Кондратюку. Однако в сентябре статус был отозван. После этого спортсмены решили оспорить соответствующее решение.
Читайте также: