Камоцци объяснил, почему Миранчук в «Аталанте» — нереальная история

Фото: РИА Новости/Александр Вильф
Экс-советник бывшего владельца «Спартака» Франко Камоцци высказал мнение о том, что вероятность воссоединения братьев Миранчуков в «Аталанте» и перехода Антона в клуб крайне мала.
«Антон Миранчук в «Аталанте»? Красивая, но нереальная история. Антон всё-таки уступает в классе своему брату. Но это хороший футболист, который сможет найти себе клуб в менее престижных европейских лигах», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Камоцци.
Напомним, прошедший сезоне-2023/2024 Антон Миранчук провел 38 матчей за «Локомотив».
Ранее бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко усомнился в сообщениях о том, что нападающий «красно-белых» Тео Бонгонда может перейти в «Барселону» за 15 млн евро.
Читайте также:
Экс-глава «Спартака» Червиченко назвал бредом сообщения о Бонгонде в «Барселоне»
Стало известно об отказе Джикии «Динамо»
Бывший футболист Шишкин раскрыл секрет успеха сборной Грузии на Евро 2024
Мелисса Тимофеева