Рианчо высказался о возможном возвращении Дзюбы в «Спартак»

29 августа 2025, 12:54

Рианчо назвал Дзюбу легендой «Спартака» и заявил, что его можно вернуть в клуб

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал игру нападающего «красно‑белых» Антона Заболотного и идею возвращения в команду Артёма Дзюбы.





Заболотный перешёл в «Спартак» в начале июля; в нынешнем сезоне РПЛ форвард провёл четыре матча и не отметился результативными действиями. Дзюба в текущем чемпионате сыграл шесть встреч, забил три гола и отдал две передачи.





«Тренер и спортивный директор ещё оценят игру Заболотного. Я не совсем понимаю, в какой форме он сейчас находится. «Спартаку» можно вернуть Дзюбу, он легенда этого клуба. И легенда всего российского футбола», — цитирует Рианчо портал Metaratings.ru.