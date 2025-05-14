Камоцци: «Ростов» — не трудный соперник для «Спартака» после ухода Карпина

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Итальянский футбольный агент Франко Камоцци высказался о шансах «Спартака» в финальном матче финала Пути регионов FONBET Кубка России против «Ростова», передает Metaratings.ru.
Футбольный агент выразил мнение, что на сегодняшний день «Ростов» не является трудным оппонентом для «Спартака».
В четверг, 15 мая, «Спартак» сыграет с «Ростовом» в финале Пути регионов FONBET Кубка России. Встреча начнется в 20:00 мск. Отметим, что победитель матча выйдет в суперфинал турнира, где встретится с «Зенитом» или ЦСКА.
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«Не думаю, что «Спартак» ждёт тяжёлая игра с «Ростовом». Какие у этого причины? Одна из них — уход Валерия Карпина из «Ростова», — пояснил Камоцци.
В четверг, 15 мая, «Спартак» сыграет с «Ростовом» в финале Пути регионов FONBET Кубка России. Встреча начнется в 20:00 мск. Отметим, что победитель матча выйдет в суперфинал турнира, где встретится с «Зенитом» или ЦСКА.
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Екатерина Коршунова