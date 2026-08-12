Камоцци высказался о возможном увольнении Станковича из «Црвены звезды»
Бывший советник президента «Спартака» Франко Камоцци прокомментировал возможное увольнение Деяна Станковича с поста главного тренера «Црвены звезды». Об этом стало известно 12 августа.
Поводом для обсуждений стал неудачный старт сербского клуба в квалификации Лиги чемпионов. По информации издания «Чемпионат», руководство белградского клуба приняло принципиальное решение о расставании со специалистом после выездного поражения от израильского «Хапоэля» из Беэр-Шевы со счетом 0:2.
В беседе с Metaratings.ru Камоцци выразил сожаление в связи с текущей формой команды. По его мнению, Станкович, демонстрировавший впечатляющие результаты на старте тренерской карьеры, в последнее время утратил правильный вектор развития.
«Очень жаль, потому что у него были все качества, чтобы стать хорошим тренером», — добавил спикер.Станкович уже возглавлял «Црвену звезду» с 2019 по 2022 год, выиграв за это время четыре чемпионских титула. Второй приход специалиста состоялся в декабре 2025 года. Всего под его руководством красно-белые провели 162 официальных матча. Перед возвращением в Сербию 47-летний тренер работал с московским «Спартаком» в сезоне-2024/25.