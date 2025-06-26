Озвучена зарплата Осипова по новому контракту с «Автомобилистом»

26 июня 2025, 15:26

Защитник Осипов будет получать 35 млн руб по новому контракту с «Автомобилистом»

Фото: iStock/gorodenkoff

Защитник Максим Осипов по новому контракту с «Автомобилистом» заработает 35 миллионов рублей в предстоящем сезоне. Такие сведения приводит Metaratings.