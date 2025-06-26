Озвучена зарплата Осипова по новому контракту с «Автомобилистом»
Защитник Осипов будет получать 35 млн руб по новому контракту с «Автомобилистом»
Защитник Максим Осипов по новому контракту с «Автомобилистом» заработает 35 миллионов рублей в предстоящем сезоне. Такие сведения приводит Metaratings.
Напомним, что 26 июня пресс-служба уральского хоккейного клуба объявила о новом контракте с Осиповым на один год.
В прошлом сезоне на счету у игрока было 68 матчей в регулярном чемпионате и плей-офф FONBET КХЛ, а также 10 очков при показателе полезности «+2».
В сезоне-2024/25 «Автомобилист» оказался на четвёртой строчке турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ. Также клуб в первом раунде плей-офф проиграл в серии с «Ак Барсом» со счётом 3-4.
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