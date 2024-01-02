Канадцы впервые с 2019 года останутся без медалей молодёжного ЧМ по хоккею

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На молодёжном чемпионате мира по хоккею в шведском Гётеборге сборная Канады сенсационно проиграла в четвертьфинале команде Чехии и покинула турнир значительно раньше, чем ожидалось. Канадцы останутся без медалей ЧМ впервые с 2019 года.
Молодёжные хоккейные форумы традиционно славились эпичными противостояниями сборных СССР (а позже — России) и Канады, пишет «Спорт Экспресс». Игры получались такими яркими, что российские зрители были готовы смотреть их даже глубокой ночью, если турнир, например, проходил за океаном и вмешивалась разница во времени. Гретцки, Лемье, Халл, Кросби, Малкин, Овечкин, Кузнецов и Ковальчук, сильно проявившие себя на молодёжном уровне, стали настоящими звёздами и во взрослом хоккее.
После отстранения российских команд турнир потерял едва ли не половину своей привлекательности, что очень наглядно продемонстрировало значительное сокращение зрительской аудитории, как на стадионах, так и у телеэкранов. В отсутствие главного конкурента в лице сборной России канадцы в основном рассматривали молодёжный чемпионат мира как лёгкую тренировку в игровом режиме. Чаще всего страна Кленового листа и вправду достаточно легко забирала золотые медали.
Тем удивительнее результат нынешнего чемпионата. Сборная Канады не только не добралась до матчей, в которых будут разыграны медали, но и вылетела на очень ранней стадии — в 1/4 финала. Обидчиком родоначальников хоккея стала сборная Чехии. Матч закончился со счётом 3:2 в её пользу. Чехи одержали победу благодаря дублю Якоба Штанцля и шайбе Томаша Цибулки. Кроме того, в первом периоде нападающий Доминик Рымон не реализовал буллит. У канадцев отличились Мэтью Вуд и Джейк Фурлонг. Многократные победители турнира едут домой уже после первой стадии плей-офф.
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После отстранения российских команд турнир потерял едва ли не половину своей привлекательности, что очень наглядно продемонстрировало значительное сокращение зрительской аудитории, как на стадионах, так и у телеэкранов. В отсутствие главного конкурента в лице сборной России канадцы в основном рассматривали молодёжный чемпионат мира как лёгкую тренировку в игровом режиме. Чаще всего страна Кленового листа и вправду достаточно легко забирала золотые медали.
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Александр Бойцов