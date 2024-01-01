Тардиф пожелал РФ вернуться на соревнования в 2024 году

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Сборные России и Белоруссии не выступили на чемпионатах мира 2022 и 2023 годов, а также стран не будет на мировом первенстве 2024 года в чешских Праге и Остраве.
Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф сказал, что желает российским сборным вернуться на соревнования, пишет «Спорт-Экспресс».
Ранее двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова предсказывала изменение позиции МОК, которая касается России.
РИА Новости пишет, что, по мнению Ишмуратовой, МОК и федерации уже сами будут приглашать на соревнования.
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«Желаю, чтобы в 2024 году вся семья IIHF вновь оказалась в полном сборе. Речь в том числе и о возвращении Федерации хоккея России к нашим соревнованиям. Вдобавок желаю мира во всем мире»,-сказал Люк Тардиф.
РИА Новости пишет, что, по мнению Ишмуратовой, МОК и федерации уже сами будут приглашать на соревнования.
«Я думаю, что нужно дождаться этого момента и выступать уже и с гимном, и с флагом, и все, как мы любим», —говорит Ишмуратова.Читайте также:
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Мария Фирсова