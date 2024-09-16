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Канарейкин оценил игру ЦСКА на старте КХЛ

Канарейкин: ЦСКА нужно время
16 сентября 2024, 19:49
Фото: iStock/FotografieLink

Фото: iStock/FotografieLink

Известный хоккейный эксперт и тренер Фёдор Канарейкин прокомментировал игру ЦСКА на старте КХЛ, отметив, что команде нужно время.


«Чемпионской команде ЦСКА требовалось вливание свежей крови. Те ветераны, которые раньше приносили результат и выигрывали Кубки, перестали прогрессировать в прошлом году, в клубе начался застой. Молодёжь, которая вернулась в команду – это свежая кровь и дополнительное желание. Молодые всегда хотят проявить себя, поэтому интересно смотреть за тем, как ЦСКА будет строиться. Команде нужно время», – пояснил в беседе с Metaratings.ru Канарейкин.

Ранее бывший игрок СКА, бронзовый призер чемпионата СССР сезона-1970/1971 Константин Меньшиков объяснил тяжёлое начало сезона КХЛ армейцев Петербурга большой ротацией.

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Губерниев назвал самого яркого футболиста старта РПЛ
Губерниев: Самым ярким на старте РПЛ стал Батраков
16 сентября 2024, 19:40

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Комментатор Дмитрий Губерниев высказал мнение о том, что наиболее ярко себя проявил на старте РПЛ полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков.
«У Алексея Батракова самый яркий старт из всех футболистов РПЛ. С ним могут сравниться Игорь Дивеев из ЦСКА, Максим Глушенков в «Зените». Здорово, что есть такая способная молодёжь в нашем футболе. Ставка «Локомотива» на молодых игроков оправдывается. Если Батраков будет так играть и дальше, он, естественно, попадёт в «Барселону», о которой мечтает», – отметил в беседе с Metaratings.ru Губерниев.

Ранее колумбийский полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос заявил, что новый футболист петербургской команды Максим Глушенков обладает большим потенциалом.

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Семак прокомментировал первую игру Соболева
16 сентября 2024, 19:16

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в комментарии к первой игре в новой команде нападающего Александра Соболева заявил, что спортсмену предстоит набрать форму.
«Сложно говорить в процентах о его готовности. Любому игроку, который пропустил так много, требуется время, чтобы набрать форму. Но его здоровье позволяет выдерживать большой объем работы, так что будем с нетерпением ждать, как он наберет оптимальную форму», — отметил в беседе с Газета.ру Семак.

А бывший нападающий «Зенита» Андрей Николаев заявил о неяркой игре команды в какой-то мере из-за Соболева. Он допустил, что спортсмен после своего выхода сядет на скамейку запасных.

«Зенит» в первом тайме с ЦСКА сыграл неярко, потому что в состав надо как-то вклинить Соболева. Какая-то странная схема с тремя «столбами». У «Зенита» нет таких ярко выраженных полузащитников, которые могли бы обеспечивать всех троих нападающих передачами с фланга. Странный выбор тактики от Сергея Семака. Но она привела к победе – и это самое главное. Наверное, будут сделаны какие-то выводы, и Соболев, я думаю, первый кандидат на то, чтобы сесть на скамейку после этой игры», – ответил в беседе с «РБ Спорт» Николаев.

Ранее экс-футболист Максим Деменко заявил, что недавно перешедший в «Зенит» нападающий Александр Соболев адаптируется в команде со временем.

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Деменко раскрыл, как быстро Соболев может адаптироваться в «Зените»
Деменко: Всё будет зависеть от голов
16 сентября 2024, 19:05

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Экс-футболист Максим Деменко заявил, что недавно перешедший в «Зенит» нападающий Александр Соболев адаптируется в команде со временем.
По его словам, скорость этой адаптации будет зависеть от нескольких факторов, среди которых – количество забитых футболистов голов.

«Пока, думаю, Соболеву тяжеловато. Мы видели это и в игре с «Кайратом». Он – игрок, который пригодится Санкт-Петербургу, но всё будет зависеть от того, как быстро он забьет голы и впишется в коллектив. Это очень важный фактор для него», — высказался в беседе с Газета.ру Деменко.

А бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий сравнил экс-нападающих Артёма Дзюба и Александра Соболева.

«Дзюба и Соболев похожи желанием бросать себе новые вызовы. Они всегда хотят что-то доказывать, мотивировать себя. Есть такой тип людей, которым плохо, когда они находятся в зоне комфорта. Трансферы Артема в «Акрон» и Александра в «Зенит» похожи. Несмотря на то, что одна команда борется за выживание, а другая — за чемпионство, ситуации для игроков одинаковые», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Непомнящий.

Ранее колумбийский полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос заявлял, что новый футболист петербургской команды Максим Глушенков обладает большим потенциалом.

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#спорт
#тренер
#скорость
#футболист
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В Павловском Посаде проведут международный турнир по смешанным единоборствам
16 сентября 2024, 17:35

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Десятый Международный турнир по смешанным боевым единоборствам MMA среди профессионалов OLD GUARD DIVISION на призы главы Павлово-Посадского городского округа Дениса Семёнова состоится 28 сентября во дворце спорта «Надежда» в Павловском Посаде, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Турнир будет посвящён участникам специальной военной операции. Вход на мероприятие свободный, возрастное ограничение — 6 », — отмечается в сообщении.
Подробная программа турнира будет опубликована на официальной странице профессиональной лига ММА OLD GUARD DIVISION в сети «ВКонтакте», а также в соцсетях администрации Павлово-Посадского округа.

Отмечается, что прошлогодний турнир собрал около 30 тысяч зрителей, наблюдавших за боями в онлайн-режиме.

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Подмосковные голболисты завоевали медали чемпионата России

Матч проекта «Выходи во двор» прошёл на обновлённом стадионе «Орион» в Балашихе

Сборная Подмосковья завоевала золото в эстафете на чемпионате России по летнему биатлону
#павловский посад
#спорт
#борьба
#турнир
#соревнования
#денис семёнов
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Подмосковные голболисты завоевали медали чемпионата России
16 сентября 2024, 13:32

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.

Бронзовые медали завоевали женская и мужская сборные Московской области на чемпионате России по голболу, турнир проводился в спорткомплексе «Борисоглебский» в Раменском, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Женская сборная Подмосковья обыграла в матче за третье место команду Тульской области со счётом 8:3, а мужская сборная региона выиграла у команды москвичей со счётом 13:8», — говорится в сообщении.
Всего в турнире, который проходил с 7 по 12 сентября, приняли участие девять мужских восемь женских команд. Отмечается, что женская команда Московской области вошла в тройку лидеров впервые за десять лет.

Голбол является паралимпийским видом спорта, в него играют спортсмены с нарушением зрения.

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Сборная Подмосковья завоевала золото в эстафете на чемпионате России по летнему биатлону

Более 1,5 тысячи человек поучаствовали в благотворительном забеге «Пульс Добра» в Коломне
#раменское
#раменский городской округ
#чемпионат россии
#медали
#спорт
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Матч проекта «Выходи во двор» прошёл на обновлённом стадионе «Орион» в Балашихе
16 сентября 2024, 12:26

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Стадион «Орион» в Балашихе после завершения первый этап капремонта принял десятый матч третьего летнего сезона проекта «Выходи во двор». Футбольная команда «Легенды футбола» сыграла со сборной городского округа в третий раз. Со счетом 9:5 победили звёзды, сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
Стадион «Орион», построенный в 1959 году, включили в программу капремонта по решению губернатора Московской области Андрея Воробьёва. На объекте заменили газоны, оборудовали подогрев футбольного поля, отремонтировали трибуны и подтрибунные помещения, обновили инженерные системы, беговые дорожки и спортплощадки.
«Долгожданное обновление стадиона – большой праздник для жителей микрорайона Железнодорожный в Балашихе. Завершён первый этап работ - на футбольном поле. К концу года планируется отремонтировать расположенный на стадионе универсальный спортивный комплекс с двумя бассейнами и двумя залами», – поделился планами министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абарёнов.
С любительской сборной округа сыграли Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Евгений Алдонин, Александр Ширко, Дмитрий Хлестов, Андрей Каряка и Василий Иванов. Ворота защищал неизменный голкипер «Легенд» Александр Филимонов.
«Балашиха – футбольный город. Здесь всегда были хорошая команда и много хороших футболистов. Могу назвать Василия Калинова, который играл за «Спартак», был чемпионом СССР 1969 года. Целая плеяда футболистов выросла в Балашихе. Сейчас здесь тренируется много талантливых ребят. Для подготовки сделано прекрасное поле. Такого раньше не было», – отметил тренер команды звёзд прославленный футболист и руководитель Валерий Гладилин.
Знаменитые футболисты по традиции поговорили с детьми участников СВО, подарили им мячи с автографами, провели для юных игроков мастер-класс.

С момента запуска проекта «Выходи во двор» команда легенд провела более 30 матчей с любительскими коллективами из разных городских округов.

Проект реализуется по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьёва в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

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#подмосковье
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#балашиха
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Сборная Подмосковья завоевала золото в эстафете на чемпионате России по летнему биатлону
16 сентября 2024, 09:25

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Четыре спортсменки из Московской области выиграли в женской эстафете 4 по 6 км на Чемпионате России по летнему биатлону, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
«Выиграли эстафету в летнем биатлоне! Впервые в истории! Анастасия Зырянова, Полина Шевнина, Кристина Резцова и Анастасия Халили –молодцы!» – прокомментировал победу сборной Подмосковья в своих социальных сетях министр физической культуры и спорта региона Дмитрий Абаренов.
Второе место заняла команда Свердловской области, отстав от победителей га 34,6 ​секунды. Третьими стали биатлонистки из Ханты-Мансийского автономного округа, их отставание составило более одной минуты (1 минута и 18 секунд).

Отметим, что ранее Анастасия Халили из Подмосковья завоевала золото на первом этапе Кубка Содружества по летнему биатлону в дисциплине «спринт».

Чемпионат России по летнему биатлону проходил в Красноярске с 12 по 15 сентября.

Соревнования проводились в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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#спорт
#чемпионат россии
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#дмитрий абарёнов
#подмосковье
#московская область
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Более 1,5 тысячи человек поучаствовали в благотворительном забеге «Пульс Добра» в Коломне
15 сентября 2024, 12:22

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Более полутора тысяч человек собрались в Коломне на седьмом благотворительном забеге «Пульс Добра» в день 847-летия города, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

«Вот уже много лет наш фонд проводит благотворительный забег «Пульс добра» для того, чтобы поддержать детские социальные учреждения Коломенского округа, чтобы сделать жизнь их воспитанников более комфортной. Уверена, что сердца наших подопечных будут биться быстрее и радостнее, зная, что есть так много людей, которым не безразлично их здоровье и благополучие. Наши забеги всегда отличаются определенным колоритом, нам всегда светит солнце и радушно встречает коломенская земля», — заявила президент Благотворительного фонда социальных программ Подмосковья «Исток» Екатерина Богдасарова.
Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Богдасарова добавила, что фонд будет и дальше поддерживать все мероприятия, которые связаны со спортом, с образованием, с развлечением, направленные на материнство, детство и семейные ценности.

В забеге приняли участие любители и спортсмены от 5 до 85 лет. Любители бега могли выбрать подходящие им дистанции — 3 км, 10 км и 21,1 км. Самые маленькие участники пробежали от 300 до 600 метров.
Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Спортсмены насладились живописными панорамами Коломны – маршрут бегового события проходил по исторической части города вдоль стен древнего Кремля. Для юных участников была организована отдельная развлекательная программа, а после окончания забегов для гостей выступила группа «Танцы минус».

Узнать результаты забега, а также имена всех победителей и призёров можно на официальном сайте.

Деньги, которые удалось собрать благодаря забегу, направят на помощь детям, находящимся в организациях Подмосковья для детей-сирот и детей, которые остались без попечения родителей.

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Кличко не будет один: Боксёр Усик намерен войти в правительство Украины
Украинский боксёр Усик хочет занять министерское кресло
14 сентября 2024, 16:47

Фото: istockphoto/FOTOKITA

Чемпион мира по боксу среди профессионалов по разным версиям Александр Усик не прочь присесть в министерское кресло. Он намерен стать министром спорта Украины. Там, кстати, в названии ведомства присутствует ещё молодёжь.
Уроженец российского Крыма Александр Усик является одним из немногих непобеждённых боксёров, напоминает украинское издание «Страна.ua». В июне он потерял титул чемпиона в тяжёлом весе по версии IBF, но не из-за поражения. Он просто не стал защищать титул в уже назначенном поединке с хорватом Филипом Хрговичем. Спортсмен с Балкан был обязательным претендентом на бой с чемпионом, но IBF сама отменила это обязательство Усика, нарушив, по сути, собственные правила.

Стоит отметить, что журнал The Ring назвал украинца лучшим боксёром 2024 года независимо от весовой категории. Усик очень хороший боксёр, в этом году победил Тайсона Фьюри. И только. В 37 лет он не проиграл ни одного боя на профессиональном ринге, но провёл их за это время всего 22. Рубаки прошлого типа Артуро Гатти или, если копнуть ещё глубже, Рокки Марчиано или Джо Луиса только посмеялись бы над таким количеством поединков.

Теперь Усик намеревается пойти в политику, пусть и по своему профилю. Нет сомнения, что если ещё нет титула «лучший министр», то для украинского спортсмена его изобретут.

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