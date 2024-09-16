Канарейкин оценил игру ЦСКА на старте КХЛ

Фото: iStock/FotografieLink
Известный хоккейный эксперт и тренер Фёдор Канарейкин прокомментировал игру ЦСКА на старте КХЛ, отметив, что команде нужно время.
«Чемпионской команде ЦСКА требовалось вливание свежей крови. Те ветераны, которые раньше приносили результат и выигрывали Кубки, перестали прогрессировать в прошлом году, в клубе начался застой. Молодёжь, которая вернулась в команду – это свежая кровь и дополнительное желание. Молодые всегда хотят проявить себя, поэтому интересно смотреть за тем, как ЦСКА будет строиться. Команде нужно время», – пояснил в беседе с Metaratings.ru Канарейкин.
Ранее бывший игрок СКА, бронзовый призер чемпионата СССР сезона-1970/1971 Константин Меньшиков объяснил тяжёлое начало сезона КХЛ армейцев Петербурга большой ротацией.
Читайте также:
Кэмпфер раскрыл, чем ему нравится Казань
Сушинский раскрыл, до каких пор Овечкин не завершит карьеру
Меньшиков объяснил тяжёлое начало сезона СКА
Мелисса Тимофеева