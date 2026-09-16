VIII Всероссийский фестиваль детского дворового футбола соберет свыше 60 команд

16 сентября 2026, 16:56

Фото: istockphoto / bildobjektiv

VIII Всероссийский фестиваль детского дворового футбола 6х6 среди команд юношей и девушек 13–14 лет соберет свыше 60 команд из более чем 50 регионов России. Спортивная программа пройдет в Москве и Московской области 21 и 22 сентября на площадках физкультурно-спортивного комплекса «Салют», где состоятся групповые этапы и плей-офф. Финальные игры пройдут 23 сентября на футбольном стадионе «Арена Химки».