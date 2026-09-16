VIII Всероссийский фестиваль детского дворового футбола соберет свыше 60 команд
VIII Всероссийский фестиваль детского дворового футбола 6х6 среди команд юношей и девушек 13–14 лет соберет свыше 60 команд из более чем 50 регионов России. Спортивная программа пройдет в Москве и Московской области 21 и 22 сентября на площадках физкультурно-спортивного комплекса «Салют», где состоятся групповые этапы и плей-офф. Финальные игры пройдут 23 сентября на футбольном стадионе «Арена Химки».
Почетными гостями финальных игр выступят: президент Всероссийской федерации школьного спорта, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина; первый заместитель председателя Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Дмитрий Саблин; глава городского округа Химки Инна Федотова; президент Женского футбольного клуба «ЦСКА» Евгения Саблина; экс-игрок сборной России и ФК «Спартак» Денис Глушаков; спортивный комментатор «Матч-ТВ» Константин Генич.
Фестиваль проводится при поддержке Минспорта России, Олимпийского комитета России, Российского спортивного фонда, Департамента спорта Москвы, Минфиза Московской области и партии «Единая Россия». Мероприятие традиционно проходит в три этапа: муниципальный, региональный и всероссийский финал. Ежегодно фестиваль собирает более 350 000 школьников из свыше 65 регионов России.
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