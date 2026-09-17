Кузнецов оценил результаты «Краснодара» в текущем сезоне РПЛ

17 сентября 2026, 13:40

Футболист Кузнецов: «Зенит» и «Спартак» тоже имеют шансы победить в РПЛ

Фото: istockphoto/Rafa Jodar

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Кузнецов поделился мнением о перспективах «Краснодара» в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги (РПЛ), а также оценил комплектование состава команды. Об этом стало известно 17 сентября.





По словам эксперта, «Краснодар» остается одним из основных претендентов на победу в турнире. Кузнецов отметил, что на перерыв команда уйдет на первом месте, что придаст ей психологической уверенности, однако легкой прогулки в борьбе за чемпионство не будет.





«Шансы «Зенита» и «Спартака» на победу в РПЛ ничуть не ниже, чем у «Краснодара»», — цитирует Кузнецова Metaratings.ru.