Сафонов озвучил главную проблему «Динамо»

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Футбольный агент Алексей Сафонов заявил, что проблема «Динамо» заключается в обороне.
При таком положении дел стать чемпионами команде будет очень тяжело, считает специалист.
Ранее бывший президент «Зенита» Леонид Туфрин заявлял о проблемах команды, которые выявились в матчах с «Химками», «Спартаком» и «Акроном».
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«Я думаю, что главная проблема «Динамо» — оборона, она слабая. В нынешнем «Динамо» из защитников только Майсторович подходит для того, чтобы бороться за чемпионство. Смотря на игру защиты «Динамо», я удивляюсь тому, как можно было отказаться от трансфера Самошникова. И хотелось бы знать, кто принял это решение», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Сафонов.
Ранее бывший президент «Зенита» Леонид Туфрин заявлял о проблемах команды, которые выявились в матчах с «Химками», «Спартаком» и «Акроном».
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Мелисса Тимофеева