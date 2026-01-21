Попов: Захаряну не следует возвращаться в Россию
Экс‑футболист «Рубина» и двукратный чемпион России Алексей Попов заявил, что полузащитнику «Реала Сосьедад» Арсену Захаряну не стоит возвращаться в Российскую Премьер‑Лигу. Спортсмен считает такой поступок шагом назад.
В беседе с Metaratings.ru Попов отметил, что 22‑летний игрок ещё «психологически и физиологически ребёнок», поэтому любые травмы могут быть связаны с режимом, диетой или психологическим состоянием. В «Сосьедаде» должны работать над его развитием, поскольку возвращение в РПЛ стало бы шагом назад: дома, в комфортной обстановке, игрок может утратить профессиональную мотивацию и концентрацию.
В текущем сезоне-2025/26 Захарян провёл 12 матчей в чемпионате Испании, не забив и не отдав результативных передач. Контракт полузащитника с «Реалом Сосьедад» действует до июня 2029 года, а его рыночная стоимость, по информации Transfermarkt, составляет 7,5 миллионов евро.
