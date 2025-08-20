Достижения.рф

«Всегда недовольны»: Экс-тренер сборной России высказался о Валерии Карпине

Юрий Сёмин прокомментировал положение «Динамо» в РПЛ и поддержку Карпина
Фото: Istock/thomas-bethge

Бывший наставник сборной России Юрий Сёмин высказал мнение о ситуации с главным тренером московского «Динамо» Валерием Карпиным.



В беседе с «Metaratings.ru» Сёмин заявил, что недовольство тренером при недостатке очков является обычной практикой в футболе.

«Тренером всегда недовольны, если нет набранных очков и в турнирной таблице команда находится на несоответствующем месте. Это реальность в футболе. Нужно сделать поправки и продолжать дальше работать», — высказался Юрий.
Эксперт отметил, что, по его информации, руководство клуба и игроки сохраняют доверие к Карпину. Сёмин добавил, что текущие результаты команды могут быть ниже её реального потенциала.

На данный момент «Динамо» располагается на 11-й строчке в турнирной таблице РПЛ, имея в активе пять очков. Следующий матч команда проведёт 23 августа против «Пари НН».
Ольга Щелокова

