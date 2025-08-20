«Всегда недовольны»: Экс-тренер сборной России высказался о Валерии Карпине
Юрий Сёмин прокомментировал положение «Динамо» в РПЛ и поддержку Карпина
Бывший наставник сборной России Юрий Сёмин высказал мнение о ситуации с главным тренером московского «Динамо» Валерием Карпиным.
В беседе с «Metaratings.ru» Сёмин заявил, что недовольство тренером при недостатке очков является обычной практикой в футболе.
«Тренером всегда недовольны, если нет набранных очков и в турнирной таблице команда находится на несоответствующем месте. Это реальность в футболе. Нужно сделать поправки и продолжать дальше работать», — высказался Юрий.Эксперт отметил, что, по его информации, руководство клуба и игроки сохраняют доверие к Карпину. Сёмин добавил, что текущие результаты команды могут быть ниже её реального потенциала.
На данный момент «Динамо» располагается на 11-й строчке в турнирной таблице РПЛ, имея в активе пять очков. Следующий матч команда проведёт 23 августа против «Пари НН».