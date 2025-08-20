«Огромная ошибка»: Тумилович раскрыл причину неудач «Ростова»
Тумилович: «Ростов» проваливается из-за ухода Кафанова, а не Карпина
Бывший вратарь «Ростова» Геннадий Тумилович заявил, что нынешние неудачи команды в РПЛ связаны с уходом Виталия Кафанова, а не Валерия Карпина. Таким мнением он поделился в интервью Metaratings.ru.
По его словам, Кафанов играл важную роль во время работы в клубе — занимался стандартами и организацией игры в обороне, подготовкой вратарей и прочим. Тумилович выразил озадаченность, почему руководство «Динамо» все еще не пригласило специалиста, назвав это «огромной ошибкой» московского клуба.
«Если «Динамо» договорится с Кафановым, то сможет претендовать на что-то серьезное», — резюмировал собеседник издания.Напомним, после пяти туров в текущем сезоне РПЛ «желто-синие» занимают 14-е место в таблице с тремя очками. Ближайший матч команда проведет 23 августа против «Локомотива».