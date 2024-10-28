Канищев похвалил «Локомотив» за игру с «Зенитом»

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Бывший игрок «Зенита», президент Фонда «Зенит-84» Александр Канищев прокомментировал матч «Зенит» — «Локомотив», которые сыграли вничью со счётом 1:1.
«Игра была равная, никому из соперников не могу отдать предпочтение. «Локомотив» выглядел очень дерзко, они молодцы, команда с хорошей психологией. «Локомотив» в этом матче был очень интересен, создавал моменты и мог решить исход матча в свою пользу. Так что эту команду надо похвалить, она была не хуже «Зенита», – высказался в беседе с «РБ Спорт» Канищев.
Ранее бывший футболист и тренер красно-белых Валерий Гладилин заявил, что основной задачей нынешнего главного тренера «Спартака» Деяна Станковича является определение состава команды.
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