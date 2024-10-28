Канищев похвалил «Локомотив» за игру с «Зенитом»

Серебряный призер Олимпийских игр 2022 года 20-летняя фигуристка Александра Трусова отказалась от участия в соревнованиях Гран-при России текущего сезона. Об этом со ссылкой на несколько информированных источников сообщает РИА Новости. Отмечается, что при этом Трусова продолжает тренировки на базе академии «Ангелы Плющенко».