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Новая глава МОК Ковентри хочет видеть российских спортсменов на Олимпиаде

Фото: istockphoto/macky_ch

Фото: istockphoto/macky_ch

Новая глава Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри хочет видеть российских спортсменов на Олимпиаде. Об этом пишет KP.RU.
«Будучи сторонницей снятия запрета на участие россиян в международных турнирах, введенного в 2022 году из-за конфликта на Украине, Ковентри одной из первых в МОК поддержала допуск российских атлетов к Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе», — сказано в публикации.
Зимой 2023 года Ковентри была председателем комиссии спортсменов МОК. По ее словам, с ней говорили на эту тему, а она обсуждала ее со спортсменами и коллегами. Кирсти Ковентри стала первой женщиной, возглавившей МОК.

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ФК «Динамо» получил 5 млрд рублей от ВТБ за спонсорство в прошлом году

Адиев опроверг данные о переговорах с «Крыльями Советов»

Сборная России одержала уверенную победу над Гренадой в товарищеском матче
#мир
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#спорт
#новости
ФК «Динамо» получил 5 млрд рублей от ВТБ за спонсорство в прошлом году
20 марта 2025, 16:09

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Сумму в пять миллиардов рублей получил ФК «Динамо» от ВТБ по спонсорскому соглашению за прошлый год. Об этом пишет «РБ Бизнес», ссылаясь на финансовую отчетность клуба.
Всего «Динамо» заработали за год 9,8 млрд рублей. Большую часть доходной структуры составили соглашения о спонсорстве. Речь идет о 8,16 млрд рублей.

В 2023 году ВТБ заплатил «Динамо» пять миллиардов рублей. Помимо этого, клуб заработал на продаже ТВ-прав (795 млн), атрибутики (271,9 млн) и билетов (592,2 млн). Общая доходность «Динамо» за год выросла больше чем на два млрд.

Ранее сообщалось, какие данные опроверг российский тренер Магомед Адиев.

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#мир
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#спорт
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Адиев опроверг данные о переговорах с «Крыльями Советов»
20 марта 2025, 15:52

Фото: istockphoto/Andreyuu

Российский тренер Магомед Адиев опроверг данные о том, что с ним говорили представители команды «Крылья Советов» из Самары. Адиева цитирует портал «РБ Спорт».
«Со мной никто из «Крыльев Советов» не созванивался», — прокомментировал Адиев.

Известно, что Адиев ранее работал в «Ахмате» из Грозного, а именно, в период с апреля по сентябрь прошлого года. Перед этим он тренировал сборную Казахстана.

До этого источники проинформировали, что Магомед Адиев претендует на должность главного тренера «Крыльев» вместо Игоря Осинькина. Возможность его увольнения сейчас рассматривается.

Ранее тренер дал оценку игрокам грозненского «Ахмата». Подробности в нашем материале.

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Сборная России одержала уверенную победу над Гренадой в товарищеском матче
Ташуев: сборная РФ одержала победу, но во втором тайме не хватало взаимодействия
20 марта 2025, 13:25

Фото: istockphoto/FotografieLink

Сборная России по футболу провела успешный товарищеский матч против сборной Гренады, одержав победу со счётом 5:0. В этом поединке отличились Данил Пруцев, Арсен Адамов, Артём Дзюба, Даниил Фомин и Зелимхан Бакаев. Артём Дзюба, забивший свой 31-й гол за сборную, стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды.
Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев отметил, что акцент в матче был сделан на игру с Замбией, однако первый тайм стал настоящим бенефисом Дзюбы.

«Это выставочный матч для бенефиса Дзюбы. Мы не имеем права участвовать в официальных матчах, поэтому можно устроить шоу и дать возможность Артёму побить рекорд», — сказал Ташуев в беседе с Metaratings.ru.

Также он подчеркнул, что три футболиста «Ахмата» сыграли важную роль в матче: Арсен Адамов забил гол, Лечи Садулаев сделал голевую передачу, а Турпал-Али Ибишев дебютировал за национальную команду. Ташуев добавил, что команда показала хорошую игру, хотя реализация моментов была не на 100%.

«Я бы назвал это матч-шоу, но во втором тайме, когда Артём ушёл, не хватало взаимодействий», — добавил он.

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Бывший футболист Мостовой не оценил игру сборной России против команды Гренады
Футболист Мостовой не придал важности победе России из-за слабой команды Гренады
20 марта 2025, 12:57

Футболист Александр Мостовой (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Футболист Александр Мостовой, игравший за сборные России и СССР, не считает, что победе российских футболистов в матче против команды Гренады нужно придавать большое значение. По его словам, противник не так силён в футболе.
«В футбольном плане здесь выносить ничего не надо. Здесь бесполезно говорить, когда ты играешь с командами уровня… да никакого уровня. <…> Сейчас же все кричат, что рекорд — сколько-то матчей без пропущенных мячей. Конечно, они и будут без пропущенных, если мы будем играть с такими командами. Гренада два-три раза центр поля переходит», — поделился своим мнением с Metaratings.ru бывший спортсмен.
Встреча с Гренадой завершилась победой сборной России со счётом 5:0. Голы забили Данил Пруцев, Арсен Адамов, Артём Дзюба, Даниил Фомин и Зелимхан Бакаев. Следующий матч сборная России проведёт 25 марта против команды Замбии. Игра начнётся в 20:00 по московскому времени.

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Главный тренер «Акрона» Тедеев поздравил Дзюбу с рекордом в сборной России
20 марта 2025, 12:48

Артем Дзюба (Фото: Instagram*/artem.dzyuba)

С рекордом в российской сборной поздравил футболиста Артема Дзюбу главный тренер тольяттинского «Акрона» Заур Тедеев. Его цитирует портал Metaratings.ru.
«Поздравляю Артёма с таким колоссальным успехом, которого он достоин и достиг благодаря трудолюбию, таланту и своим родителям», — произнес Тедеев.

Кроме того, он назвал бомбардира лучшим форвардом российской современности, а также пожелал ему не останавливаться и быть максимально полезным своей команде.

Дзюба стал лучшим нападающим в истории сборной России, забив в матче с Гренадой 31-й гол за национальную сборную.

Ранее о рекорде Дзюбы высказывался экс-бомбардир «Зенита» Павел Погребняк.

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