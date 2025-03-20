Новая глава МОК Ковентри хочет видеть российских спортсменов на Олимпиаде

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Новая глава Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри хочет видеть российских спортсменов на Олимпиаде. Об этом пишет KP.RU.
«Будучи сторонницей снятия запрета на участие россиян в международных турнирах, введенного в 2022 году из-за конфликта на Украине, Ковентри одной из первых в МОК поддержала допуск российских атлетов к Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе», — сказано в публикации.Зимой 2023 года Ковентри была председателем комиссии спортсменов МОК. По ее словам, с ней говорили на эту тему, а она обсуждала ее со спортсменами и коллегами. Кирсти Ковентри стала первой женщиной, возглавившей МОК.
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