Капитан сборной России пропустил тренировку по неизвестной причине
2 октября сборная России по футболу провела очередную тренировку в рамках подготовки к товарищескому матчу с командой Намибии. Ключевой игрок на ней отсутствовал.
Как передаёт корреспондент «РБ Спорт» с места событий, в занятии не принял участие полузащитник национальной команды Александр Головин. Кроме того, на тренировке отсутствовали Кирилл Данилов и Дмитрий Воробьёв — последний вовсе не приехал в Екатеринбург.
Товарищеская встреча между сборными России и Намибии состоится на стадионе «Екатеринбург Арена» 3 ноября. Начало игры — в 18:00 по московскому времени.
Напомним, в предыдущей встрече сборная России обыграла команду Ирана со счётом 2:0. Два гола забил Александр Головин.
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