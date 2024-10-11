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Капитан «Трактора» Ткачёв о старте команды в КХЛ: Настраиваемся только на победы

11 октября 2024, 21:37
Фото: iStock/gorodenkoff

Фото: iStock/gorodenkoff

Капитан «Трактора» Владимир Ткачёв высказался о старте клуба в регулярном сезоне-2024/25 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Мы просто работаем. Это плоды работы всей команды. Ребята стараются. Конечно, когда есть серия побед, это придаёт положительные эмоции. Мы настраиваемся только на победы, и других мыслей у нас нет», – прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Ткачёв.

Напомним, что с начала нового сезона КХЛ «Трактор» за 13 матчей одержал девять побед и потерпел четыре поражения.



Ранее российский защитник «Трактора» Илья Карпухин назвал отличной игрой матч с «Нефтехимиком» в рамках регулярного чемпионата КХЛ, где челябинцы одержали победу.

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#кхл
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#хоккей
#спорт
Радослав Батак прокомментировал своё отношение к пиву
11 октября 2024, 21:27

Фото: iStock/Kseniya Romazanova

Сербский тренер Радослав Батак заявил, что сам не пьёт пиво после матчей и другим не рекомендовал бы.
При этом он признался, что не запрещает футболистам выпивать напиток после матчей.

Так он прокомментировал слова футболиста Максима Глушенкова о том, что он лучше выпьет пива вместо колы, и что после матчей позволяет себе по две бутылки.

«Доктора объясняли, что пиво — это не хорошо. Но есть люди, которые любят пиво, хотя я к ним не отношусь. Конечно, кола самая вредная и если выбирать меньшее из двух зол, то лучше пиво. После игр главное — карбогидрат, хорошее питание и вода. После победных матчей на совместном ужине игроки у меня спрашивали, можно выпить. Да, если кто-то чувствует, что ему станет легче после одного пива и он получит удовольствие», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Батак.

Тренер подчеркнул, что, по его мнению, после матчей всё же организму нужно не пиво, чтобы восполнить потраченную энергию.

Ранее бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская заявила, что полузащитник команды Алексей Батраков является открытием сезона РПЛ, показывающим действительно высокий уровень профессионализма.

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#рф
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Смородская назвала Батракова открытием сезона
11 октября 2024, 21:19

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская заявила, что полузащитник команды Алексей Батраков является открытием сезона РПЛ, показывающим действительно высокий уровень профессионализма.
«Батраков — открытие сезона. Очень уверено играет. Он показывает удивительно высокий уровень футбола для своего возраста. «Локомотив» так высоко идет в том числе благодаря его действиям на поле», — прокомментировала в беседе с «РБ Спорт» Смородская.

До этого Алексей Батраков был признан лучшим игроком месяца в РПЛ.

Ранее бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Сенников высказывал мнение о том, что лучшим тренером РПЛ является Михаил Галактионов. Специалист подчёркивал профессионализм тренера, отмечая, что тот вызывает не только доверие, но и показывает хорошие результаты работы.

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#спорт
#мнение
#тренировки
#рпл
#футболист
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Мусаев раскрыл, против кого хотел бы сыграть
Мусаев выразил желание сыграть против Англии и Бразилии
11 октября 2024, 21:07

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев поделился, что встретился бы на футбольном поле в матчах против команд Англии и Бразилии.
«Хотел бы сыграть против Бразилии и Англии. Нравятся, как там играют нападающие Уоткинс и Винисиус», — заявил в беседе с «РБ Спорт» Мусаев.

Он также выразил сожаление по поводу отмены матча с Пакистаном, отметив, что игра с любой сборной является опытом, а отстаивание на поле не просто своей команды, а страны в составе сборной – это, по мнению спортсмена, прекрасно.

Ранее бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин заявил, что российская национальна команда в условии отсутствия матчей со сборными других стран могла бы сыграть с молодёжной сборной.

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#футболист
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В Волоколамске прошёл чемпионат по ползанию для малышей «Ползком-2024»
11 октября 2024, 16:11

Фото: пресс-служба администрации г.о Волоколамск

В Волоколамске состоялся юбилейный десятый чемпионат по ползанию для малышей до одного года под названием «Ползком-2024». Это событие стало настоящим праздником для детей, их родителей и всех гостей, сообщает пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
Пятнадцать юных спортсменов приняли участие в соревнованиях, их активно поддерживали родители, братья и сёстры и болельщики. Во время перерывов между забегами проводились розыгрыши призов и подарков.

Чемпионат является не только спортивным событием, но и возможностью для семей весело провести время, продемонстрировать успехи своих детей и получить приятные подарки.

В этом году первое место заполучил Фатеев Тимофей, который преодолел дистанцию за 44,39 секунды и получил санки-коляску;

Второе место заняда Ногина Мария, преодолевшая дистанцию за 1 час 14 минут 90 секунд и получила бизикуб;

Третье место досталось Майорову Михаилу: он преодолел дистанцию за 1 час 15 минут 1 секунду и получил развивающую каталку.

Заместитель главы Волоколамского района Марина Марнова обратилась ко всем участникам и гостям чемпионата с тёплыми словами приветствия. Она подчеркнула, что это мероприятие стало традиционным и любимым для многих семей. Чемпионат по ползанию предоставляет детям возможность продемонстрировать свои навыки, а родителям — проявить себя в роли активных болельщиков. В перерывах между забегами проводились разнообразные конкурсы и викторины, где каждый желающий мог принять участие.

Всех участников и гостей чемпионата приветствовала заместитель главы Волоколамского округа Марина Марнова. Она отметила, что это мероприятие стало традиционным и любимым для многих семей.Чемпионат по ползанию предоставляет возможность не только детям продемонстрировать свои способности, но и родителям проявить себя в качестве болельщиков.

В перерывах между забегами проводились конкурсы и викторины, в которых могли участвовать все желающие.

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#волоколамск
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Общественник Иванов заявил о поощрении ООН травли православных на Украине
11 октября 2024, 15:17

Фото: iStock/dimid_86

Председатель Общественного общероссийского движения «Россия Православная» Михаил Иванов заявил, что на Украине православные верующие подвержены травле, что поддерживается ООН.
По его словам, этот факт подтверждает отписка Управления верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с данным законом, который фактически позволяет уничтожить УПЦ.

«Ответ от верховного комиссара ООН по правам человека сложно назвать удовлетворительным. Спонсируемое коллективным Западом, Управление не предлагает реальных решений для защиты прав верующих на Украине. Дежурные формулировки озабоченности не могут заменить настоящих действий, которые должны быть предприняты для обеспечения свободы вероисповедания и защиты угнетаемых религиозных общин», — отметил в беседе с NEWS.ru Иванов.

Ранее ВСУ постпред России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимир Тарабрин заявил, что устраивают расстрелы в Курской области, издеваются и угоняют в плен мирных жителей, но Запад молчит.

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#запад
#упц
#религия
#православие
#права
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Колосков назвал альтернативного Медиалиге соперника для сборной России
Колосков рекомендовал сборной России сыграть с Кыргызстаном
11 октября 2024, 15:02

Фото: iStock/Viacheslav Chernobrovin

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков заявил, что сборной России лучше проводить матчи с Кыргызстаном, чем с Медиалигой.
«Сборная Медиалиги, сборная легионеров — это не соперники для сборной России. Лучше играть с Кыргызстаном, чем с Медиалигой. Киргизия к чему-то готовится, играет в международных соревнованиях. Каждый сбор преследует какую-то цель. Какие цели преследует матч со сборной Медиалиги? Я сторонник того, чтоб наша сборная играла, но играла с другими сборными. Все игры в последнее время были хорошими и содержательными, за исключением матча с Вьетнамом», — прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Колосков.

До этого бывший футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин заявил о целесообразности октябрьского сбора для российской национальной команды, несмотря на отсутствие товарищеских матчей.

«Сбор стоило проводить. Тренер должен общаться с футболистами. У них проходят теоретические занятия, много в сборной молодых игроков, для них попадание в сборную и общение с футболистами, которые зарекомендовали себя, очень полезно. Тренер видит потенциал игроков, которые приходят. Польза от этого есть. Неважно, провели матч или нет», — высказался в беседе с Газета.ру Гладилин.

Ранее бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин заявил, что российская национальна команда в условии отсутствия матчей со сборными других стран могла бы сыграть с молодёжной сборной.

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#тренер
#матч
#игры
#футболист
#спорт
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Сборная Австралии по футболу выразила отношение к товарищескому матчу с РФ
11 октября 2024, 14:49

Фото: iStock/husayno

Федерация футбола Австралии сообщила, что сборная страны сейчас не намерена проводить товарищеский матч с национальной командой России.
В Федерации пояснили Metaratings.ru, что график официальных матчей их национальной уже распланирован до июня 2025 года. Кроме того, сборная Австралии не заинтересована в каких-либо товарищеских играх, причём это касается не только России, но и команд других стран в том числе.

До этого бывший футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин призывал сборную России не играть с командой Медиалиги.

«Сборной не надо играть с командой Медиалиги. Пусть они занимаются шоу сами. Сборной Медиалиги можно сыграть с ветеранами, артистами. Не надо путать национальную сборную и медиапроект», — высказался в беседе с Газета.ру Гладилин.

Ранее бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин заявил, что российская национальна команда в условии отсутствия матчей со сборными других стран могла бы сыграть с молодёжной сборной.

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Нигматуллин объяснил, почему сборной РФ не надо играть с командой Медиалиги
#график
#футболист
#рф
#спорт
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Масалитин раскрыл, с кем могла бы сыграть сборная РФ
Масалитин предложил сборной РФ сыграть с молодёжной командой
11 октября 2024, 14:36

Фото: iStock/Pixfly

Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин заявил, что российская национальна команда в условии отсутствия матчей со сборными других стран могла бы сыграть с молодёжной сборной.
«Если нет сборных, с которыми можно сыграть, можно было бы вызвать ребят из молодёжной команды, сыграть с ними. И с клубом можно сыграть. Но тогда не надо проводить двухнедельный сбор. Можно было бы собраться на 2-3 дня и всё», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Масалитин.

А полузащитник «Ростова» Данил Глебов высказал мнение о том, что качество РПЛ сейчас упало.

«Если по-честному говорить, качество упало, прибавилось очень много молодых футболистов. Осталось мало опытных спортсменов», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Глебов.

Ранее Валерий Масалитин заявил, что сборной России не было смысла проводить сборы из-за отсутствия товарищеских матчей.

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#спорт
#качество
#мнение
#тренировки
#рпл
#рф
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Нигматуллин объяснил, почему сборной РФ не надо играть с командой Медиалиги
Нигматуллин не увидел смысла в игре сборной РФ с командой Медиалиги
11 октября 2024, 14:06

Фото: iStock/gorodenkoff

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин высказал мнение о том, что сборной России не стоит проводить матч с командой Медиалиги, поскольку в этом нет смысла.
«Я не вижу смысла присоединяться к огромному количеству вымышленных предположений на тему того, с кем сыграть сборной России. Играть с Медиалигой я тоже смысла не вижу. Каждый по-своему хорош. Если перемешивать профессиональный футбол с медиафутболом, то будет избиение», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Нигматуллин.

Также Руслан Нигматуллин прокомментировал признание полузащитника «Локомотива» Алексей Батраков лучшим игроком Российской Премьер-Лиги в сентябре.

«Алексей Бартаков безоговорочно был лучшим футболистом Российской Премьер-Лиги в прошедшем месяце», – отметил в беседе с «РБ Спорт» Нигматуллин.

Ранее защитник сборной России Юрий Горшков поделился впечатлениями от открытой тренировки сборной России, отметив, что всё прошло хорошо.

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#спорт
#футбол
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