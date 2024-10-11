Капитан «Трактора» Ткачёв о старте команды в КХЛ: Настраиваемся только на победы

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Капитан «Трактора» Владимир Ткачёв высказался о старте клуба в регулярном сезоне-2024/25 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Мы просто работаем. Это плоды работы всей команды. Ребята стараются. Конечно, когда есть серия побед, это придаёт положительные эмоции. Мы настраиваемся только на победы, и других мыслей у нас нет», – прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Ткачёв.
Напомним, что с начала нового сезона КХЛ «Трактор» за 13 матчей одержал девять побед и потерпел четыре поражения.
Ранее российский защитник «Трактора» Илья Карпухин назвал отличной игрой матч с «Нефтехимиком» в рамках регулярного чемпионата КХЛ, где челябинцы одержали победу.
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