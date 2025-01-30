Каратист Корнеев из Дмитрова завоевал медаль на чемпионате мира в Индии

Фото: пресс-служба администрации Дмитровского г.о.
Бронзовую медаль завоевал спортсмен из подмосковного Дмитрова Валентин Корнеев на чемпионате мира по карате сётокан среди мужчин и женщин (18 лет и старше) в индийском Хайдарабаде, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Валентин Корнеев, тренирующийся в спортивно-оздоровительном комплексе «Яхрома» в Дмитровском округе, занял на чемпионате третье место в категории «КАТА (мужчины)», — уточняется в сообщении.Сётокан — один стилей японского единоборства карате. Этот стиль является одним из наиболее популярных в мире. Отмечается, что в Хайдарабаде помимо чемпионата мира провели также первенство мира среди юношей и девушек в возрасте от 14 до 17 лет и международные соревнования для мальчиков и девочек. Участие в турнирах приняли сборные 26 стран.
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