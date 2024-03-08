Овечкин занял 15-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ

Фото: РИА Новости/ Григорий Сысоев
Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин занял 15-е место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ), передает РИА Новости.
В матче регулярного первенства против «Питтсбург Пингвинз» Овечкин отметился заброшенной шайбой и голевой передачей. Форвард забил во втором периоде. Теперь у него 18 заброшенных шайб в сезоне. Счет в игре — 2:0 в пользу «Вашингтона».
Таким образом, теперь число результативных баллов в карьере 38-летнего россиянина в чемпионатах НХЛ достигло 1532 (840 голов и 692 передачи). Чтобы выйти на эту позицию, ему потребовалось 1405 матчей. По этому показателю форвард «Вашингтона» превзошел Пола Коффи (1531 очко в 1409 матчах).
Рекордсменом НХЛ по очкам является Уэйн Гретцки (2857 очков в 1487 матчах). Среди действующих игроков лиги Овечкин уступает только канадскому форварду «Питтсбурга» Сидни Кросби, который находится на 12-й строчке рейтинга (1565 очков в 1251 матче).
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Таким образом, теперь число результативных баллов в карьере 38-летнего россиянина в чемпионатах НХЛ достигло 1532 (840 голов и 692 передачи). Чтобы выйти на эту позицию, ему потребовалось 1405 матчей. По этому показателю форвард «Вашингтона» превзошел Пола Коффи (1531 очко в 1409 матчах).
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Ювелина Бернст