«Каролина» победила в Кубке Стэнли
Плющев: поздравляю «Каролину» и наших ребят с победой в Кубке Стэнли
Экс-тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев прокомментировал победу «Каролины Харрикейнз» над «Вегас Голден Найтс» в финале Кубка Стэнли.
В шестом матче финальной серии Кубка Стэнли-2026 «Каролина Харрикейнз» одержала уверенную победу над «Вегас Голден Найтс» со счётом 3:0 и выиграла серию со счётом 4-2. Эта победа стала исторической для команды, которая в последний раз завоевывала Кубок Стэнли в 2006 году.
После финального свистка экс-тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев поздравил «Каролину» с триумфом:
«Поздравляю «Каролину» и наших ребят с победой в финальной серии. Парни хорошо отработали на благо своей команды, добились успеха, завоевав Кубок Стэнли. Что касается победы команд с российскими хоккеистами в Кубке Стэнли на протяжении 11 лет, те ребята, которые сейчас в НХЛ, они востребованы, соответствуют уровню и делают всё, чтобы их клубы выступали наиболее успешно. Всё закономерно», — отметил Плющев в интервью Metaratings.ru.
В минувшем плей-офф Андрей Свечников провёл 19 матчей за «Каролину», забросив шесть шайб и отдав пять результативных передач. Александр Никишин также внес свой вклад, оформляя одну голевую передачу за 17 встреч. Вратарь Пётр Кочетков не выходил на лёд в плей-офф, однако его команда продемонстрировала отличную игру и без него.
Напомним, что «Вегас Голден Найтс» ранее завоевывал Кубок Стэнли в 2023 году, но на этот раз уступил титул «Каролине». Теперь хоккейные фанаты с нетерпением ждут нового сезона и дальнейших свершений обеих команд.