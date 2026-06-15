«Каролина» победила в Кубке Стэнли

15 июня 2026, 13:28

Плющев: поздравляю «Каролину» и наших ребят с победой в Кубке Стэнли

Фото: iStock/vchal

Экс-тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев прокомментировал победу «Каролины Харрикейнз» над «Вегас Голден Найтс» в финале Кубка Стэнли.





В шестом матче финальной серии Кубка Стэнли-2026 «Каролина Харрикейнз» одержала уверенную победу над «Вегас Голден Найтс» со счётом 3:0 и выиграла серию со счётом 4-2. Эта победа стала исторической для команды, которая в последний раз завоевывала Кубок Стэнли в 2006 году.



После финального свистка экс-тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев поздравил «Каролину» с триумфом:





«Поздравляю «Каролину» и наших ребят с победой в финальной серии. Парни хорошо отработали на благо своей команды, добились успеха, завоевав Кубок Стэнли. Что касается победы команд с российскими хоккеистами в Кубке Стэнли на протяжении 11 лет, те ребята, которые сейчас в НХЛ, они востребованы, соответствуют уровню и делают всё, чтобы их клубы выступали наиболее успешно. Всё закономерно», — отметил Плющев в интервью Metaratings.ru.