Карпин высказался об ужесточении лимита на легионеров

Карпин назвал злом ужесточение лимита на легионеров
Валерий Карпин (Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив)

Главный тренер сборной России и московского «Динамо» Валерий Карпин назвал ужесточение лимита на легионеров в РПЛ «злом». Об этом пишет РИА Новости.



Ранее министр спорта Михаил Дегтярев анонсировал, что с 2028 года в заявке клубов РПЛ разрешат до десяти легионеров, а одновременно на поле — не более пяти. Сейчас по регламенту в заявку можно включать до 13 иностранцев, из которых одновременно могут находиться на поле не более восьми.

«Прочитайте интервью 2008 года, я там все объяснял. Если коротко, то ограничение — это зло. Миллион нюансов, я даже не говорю про деньги», — прокомментировал Карпин.

В 2008 году, будучи гендиректором московского «Спартака», он уже критиковал идею лимитов на легионеров.
Никита Кротов

