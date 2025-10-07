Карпин высказался об ужесточении лимита на легионеров
Главный тренер сборной России и московского «Динамо» Валерий Карпин назвал ужесточение лимита на легионеров в РПЛ «злом». Об этом пишет РИА Новости.
Ранее министр спорта Михаил Дегтярев анонсировал, что с 2028 года в заявке клубов РПЛ разрешат до десяти легионеров, а одновременно на поле — не более пяти. Сейчас по регламенту в заявку можно включать до 13 иностранцев, из которых одновременно могут находиться на поле не более восьми.
«Прочитайте интервью 2008 года, я там все объяснял. Если коротко, то ограничение — это зло. Миллион нюансов, я даже не говорю про деньги», — прокомментировал Карпин.
В 2008 году, будучи гендиректором московского «Спартака», он уже критиковал идею лимитов на легионеров.