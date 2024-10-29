Карпухин: Поражение от «Автомобилиста» дало нам пищу для размышлений

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Защитник «Трактора» Илья Карпухин прокомментировал поражение от «Автомобилиста» (4:5) в матче КХЛ, отметив, что это поражение заставило команду задуматься.
Он отметил, что сама игра была довольно зрелищной для болельщиков.
Спортсмен также объяснил две пропущенные шайбы в начале игры потерей концентрации.
Ранее Илья Карпухин называл отличной игрой матч с «Нефтехимиком» в рамках регулярного чемпионата КХЛ, где челябинцы одержали победу.
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«Неудачное начало. Пропустили сразу две шайбы, потом отыграли одну, вторую. Были такие качели – сначала соперник вел, потом мы вели, потом опять соперник. Думаю, это была зрелищная игра для болельщиков. Но нам она дала много пищи для размышлений», — отметил в беседе с Metaratings.ru Карпухин.
Спортсмен также объяснил две пропущенные шайбы в начале игры потерей концентрации.
Ранее Илья Карпухин называл отличной игрой матч с «Нефтехимиком» в рамках регулярного чемпионата КХЛ, где челябинцы одержали победу.
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Мелисса Тимофеева