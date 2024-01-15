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Каррера выразил уверенность в возможности Семака возглавить сборную Бразилии

15 января 2024, 15:58
Фото: РИА Новости/Виталий Невар

Фото: РИА Новости/Виталий Невар

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера выразил уверенность в том, что наставник «Зенита» Сергей Семак может возглавить сборную Бразилии, поскольку он знает культуру страны.
«Я думаю, что да. Он сможет это сделать, так как знает рабочие привычки и культуру бразильцев», — ответил в беседе с «РБ Спорт» Каррера.

При этом, известно, что в российской команде «Зенит» играет десять бразильцев, среди которых Марио Фернандеc, Нино, Родригао, Дуглас Сантос, Ду Кейрос и другие.


Ранее сообщалось о том, что португальский футбольный агент Паулу Барбоза выражал удивление по поводу невостребованности большого числа хороших российских футбольных специалистов в Российской Премьер-Лиге.

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#спорт
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#бразилия
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Футболист Тюкавин заявил о необходимости переносить матчи в плохую погоду
15 января 2024, 16:06

Фото: istockphoto.com/efks

Форвард «Динамо» Константин Тюкавин высказал мнение о том, что матчи в ненастную погоду лучше переносить.
«Нужно переносить. Но жаль, что мы не выиграли в Воронеже, эти очки бы весной очень помогли», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Тюкавин.

Отмечается, что, например, в конце прошлого года футбольные матчи проводились в плохую погоду, в том числе, и на заснеженном поле.

До этого бывший игрок «Зенита», ЦСКА Максим Боков объяснял, что у нынешних молодых ребят, занимающихся серьёзно футболом, практически нет шансов попасть в «Зенит», поскольку теперь очень многое зависит не от их усердия и работы. Так он прокомментировал то, что в составе петербургского клуба теперь десять бразильцев.

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#спорт
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Подмосковная теннисистка Мирра Андреева вышла во второй круг Australian Open
15 января 2024, 15:43

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Мирра Андреева успешно стартовала на Открытом чемпионате Австралии по теннису. В первом круге спортсменка из Подмосковья обыграла американку Бернарду Перу со счётом 7:5, 6:2. Теперь 16-летняя россиянка померяется силами с шестой ракеткой мира Онс Жабер из Туниса.

Андреева занимает 47-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации. В прошлом году она вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции, в четвёртый раунд Уимблдона и во второй круг Открытого чемпионата США. По итогам сезона WTA признала Андрееву лучшим новичком года.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир Большого шлема. Соревнования проходят в Мельбурне и завершатся 28 января. Призовой фонд турнира превышает 57 млн долларов.

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#спорт
#теннис
#подмосковье
#московская область
#соревнования
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Журова не исключила недопуск Макроном россиян в Играм-2024
15 января 2024, 15:28

Фото: istockphoto.com/Mei Hwajyan

Депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что президент Франции Эммануэль Макрон может удовлетворить обращение латвийских депутатов и не допустить российских и белорусских спортсменов к Олимпийским играм 2024 года в Париже.
«Олимпийский комитет, давая свою аккредитацию спортсменам, предоставляет им беспроблемный въезд в страну. А руководитель любого государства — хозяина Олимпиады вправе поставить запрет на приезд кого-либо. Латвийские депутаты пытаются использовать сейчас именно этот инструмент, когда обращаются к Макрону», — пояснила в беседе с RT Журова.

Парламентарий добавила, что если французский лидер и пойдёт на подобные меры, то предприняты они будут точно в канун мероприятия.

Ранее олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова высказала мнение о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) не допустит сбежавших из России фехтовальщиков Сергея Биду и Константина Лоханова до участия в Олимпиаде – 2024.

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#светлана журова
#запрет
#спортсмены
#олимпиада
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Посольство Украины в Канаде раскритиковало Бетербиева за его слова о Кадырове
15 января 2024, 14:19

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

После защиты трёх чемпионских титулов в бою с Каллумом Смитом, проходившим в Квебеке, российски боксёр Артур Бетербиев, выступавший, кстати, под флагом Канады, высказался в поддержку главы Чечни Рамзана Кадырова. За это с критикой на него обрушились сотрудники украинского посольства в Стране Кленового листа.
В заявлении дипломатического представительства Украины сказано, что посольство шокировано тем, что Бетербиев в своей речи после победного боя в канадском Квебеке прославлял главу Чечни Рамзана Кадырова. По мнению украинских дипломатов, это ещё раз доказывает, что ни о каком политическом нейтралитете российских спортсменов речи идти не может.

Напомним, 14 января россиянин техническим нокаутом в седьмом раунде победил британца Каллума Смита и защитил чемпионские пояса по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг). Это 20-я победа Бетербиева в 20-ти проведённых на профессиональном ринге боях. Все свои поединки он закончил нокаутом.

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#победа
#посольство
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#украина
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Израильский футболист Ехезкель опроверг обвинения в разжигании вражды
15 января 2024, 13:05

Фото: iStock/Steevy84

Израильский футболист турецкого клуба «Антальяспор» Сагив Ехезкель опроверг обвинения в разжигании вражды и ненависти, его цитирует израильский новостной сайт Ynet.
14 января Ехезкель, на 68-ой минуте матча, забил гол, после чего указал на повязку с надписью «100 дней. 7.10» со звездой Давида. Эта надпись символизирует сотый день вооружённого конфликта, разгоревшегося на территории сектора Газа, и поддержку израильской стороны. Турецкая прокуратура обвинила спортсмена в «выступление против национальных ценностей Турции» и отстранила от игр.

«Я не делал ничего провокационного. Я считаю, что война должна закончиться сейчас, поэтому показал этот жест. Я не имею никакого отношения к политике и никогда не предпринимал никаких политических акций в Турции с начала конфликта в Газе», — заявил израильтянин на допросе в турецком надзорном ведомстве.

Ехезкель был задержан сразу после матча, а «Антальяспор» разорвал с ним контракт в одностороннем порядке.

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#контракт
#футбол
#израиль
#турция
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Подмосковный ХК «Витязь» во второй раз в сезоне обыграл ярославский «Локомотив»
15 января 2024, 11:10

Фото: сайт ХК «Витязь»

Хоккейный клуб «Витязь» победил в гостях ярославский «Локомотив» в матче чемпионата КХЛ. Как сообщается на сайте подмосковный команды, встреча в Ярославле завершилась со счётом 2:1 (0:0, 2:0, 0:1) в пользу гостей.
У победителей шайбы забросили Иван Воробьёв и Джереми Рой. В таблице Западной конференции «Локомотив» занимает второе место с 70 очками. «Витязь» с 38 идёт девятым.

Как отмечается на сайте, «Локомотив» и «Витязь» дважды встречались в текущем сезоне. До матча в Ярославле по победам был паритет: «Витязь» с минимальным счётом 2:1одолел в Балашихе железнодорожников, а ярославцы ответили победой на «Арене 2000» – 5:2.

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#хоккей
#витязь
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#подмосковье
#московская область
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Медведев вышел во 2-й круг Australian Open после отказа соперника от борьбы
15 января 2024, 08:48

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Первая ракетка России и третий игрок в мировом рейтинге Даниил Медведев вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) после того, как его соперник Теренс Атман отказался от продолжения матча в начале четвёртого сета. У француза стало сводить ноги.
Поначалу матч складывался непросто для российского теннисиста, передаёт «Чемпионат.ком». Атман, занимающий 158-ю строчку в мировой классификации, играл практически безошибочно и сумел выиграть первую партию — 7:5. Далее Медведев заиграл в полную силу и выиграл два следующих сета — 6:2, 6:4.

Уже в конце третьей партии у француза появились судороги в ногах, было видно, что ему трудно передвигаться по корту. Атман вышел на четвёртый сет, но после вчистую проигранного первого гейма отказался от продолжения борьбы — ноги продолжало сводить. В Австралии сейчас разгар лета и стоит удушающая жара. В таких условиях мышцы теряют много влаги и предрасположены к судорогам.

Даниил Медведев трогательно поддержал Атмана после матча.

«Если ты продолжишь так играть, все самые лучшие турниры будут твоими», — подбодрил россиянин своего соперника у сетки.

В следующем круге Медведев встретится с финном Эмилем Руусувуори, занимающим в мировом рейтинге 50-е место.

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#медведев
#теннис
#австралия
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Первая ракетка мира Джокович не без труда прошёл во второй круг Australian Open
14 января 2024, 16:25

Фото: РИА Новости/Александр Джорович

Первая ракетка мира и прошлогодний победитель Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) серб Новак Джокович не без труда вышел во второй круг турнира. Во встрече с 18-летним Дино Прижмичем ему пришлось провести на корте четыре часа, прежде чем он добился победы со счётом 6:2, 6:7 (5:7), 6:3, 6:4.
Перед игрой Джокович считался безоговорочным фаворитом и специалисты, так же как и болельщики, были уверены, что лидер мирового рейтинга легко пройдёт во второй круг. Однако 178-я ракетка мира Прижмич, который пробился в основную сетку турнира через квалификацию, сумел удивить.

Теннисисты ранее между собой не встречались, что и неудивительно: хорват ровно вдвое младше своего многоопытного оппонента и совсем недавно начал играть на высоком уровне. Джокович непривычно много ошибался в игре с незнакомым соперником и во многом воспользовавшись этим Прижмич выиграл вторую партию на тай-брейке, сравняв счёт в матче. Однако затем серб собрался и на классе довёл игру до победы.

Тем не менее, молодой хорват оставил приятное впечатление, цепляясь за любые мячи и не раз срывая аплодисменты публики. Розыгрыши часто затягивались именно из-за неуступчивости Прижмича. Для сравнения, матч Рублёва и Вилды, который растянулся на пять сетов, продолжался 3 часа 42 минуты, а Джокович и Прижмич провели на корте ровно четыре часа, сыграв на одну партию меньше.

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#теннис
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Три хоккеиста дисквалифицированы за стычку на разминке перед игрой «Амур» - «Авангард»
КХЛ дисквалифицировала трёх игроков за потасовку перед игрой «Амур» - «Авангард»
14 января 2024, 15:39

Фото: istockphoto/JohnAlexandr

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) вынес решение о дисквалификации игроков «Авангарда» Артема Чмыхова и Марк Вербу, а также хоккеиста «Амура» Сергея Колесникова. Они устроили потасовку на льду во время раскатки перед игрой этих команд.
Кроме того, эти игроки получили денежные штрафы. Наказаны также хоккеисты «Амура» Кирилл Спиценко и Евгения Грачёв, а также игрок «Авангарда» Семён Чистяков, но для них всё ограничилось денежным штрафом и обошлось без дисквалификации. Стоит отметить, что в первом периоде нападающий клуба из Омска Марк Верба получил пятиминутное удаление за атаку соперника в область головы и шеи.

Стычка игроков перед матчем в полноценную драку не переросла. Хоккеисты просто потолкались немного. Тем не менее, КХЛ применила санкции к наиболее активным участникам потасовки. Были также оштрафованы и оба клуба. Сама же игра, напомним, завершилась со счётом 3:1 в пользу омского «Авангарда».

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