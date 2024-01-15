Каррера выразил уверенность в возможности Семака возглавить сборную Бразилии

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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера выразил уверенность в том, что наставник «Зенита» Сергей Семак может возглавить сборную Бразилии, поскольку он знает культуру страны.
«Я думаю, что да. Он сможет это сделать, так как знает рабочие привычки и культуру бразильцев», — ответил в беседе с «РБ Спорт» Каррера.
При этом, известно, что в российской команде «Зенит» играет десять бразильцев, среди которых Марио Фернандеc, Нино, Родригао, Дуглас Сантос, Ду Кейрос и другие.
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