Карседо: матч с ЦСКА — ключевой, это большая возможность для «Спартака»
Главный тренер московского «Спартака» Хуан Карлос Карседо высказался о предстоящей игре с ЦСКА в финале Пути регионов FONBET Кубка России, назвав эту встречу ключевой. Об этом пишет Metaratings.ru.
«Мы много важных и прекрасных матчей провели, нам в этом отношении, конечно же, повезло. Мы понимаем, что есть возможность выйти в Суперфинал Кубка, а это трофей. Все этого ждут, и мы с нетерпением ждём этой игры. Это очень важный для нас поединок», — добавил Карседо на открытой тренировке «Спартака».
Тренер московского «Спартака» подчеркнул, что команда демонстрирует значительный прогресс, но ей необходимы более масштабные задачи и завоевание трофеев. Этот поединок предоставляет «Спартаку» уникальную возможность, считает Карседо.
6 мая «Спартак» встретится с ЦСКА в финале Пути регионов FONBET Кубка России. Игра начнётся в 20:00 по местному времени. Команда, которая выйдет победителем, сразится в суперфинале с лучшей из пары «Динамо» – «Краснодар».