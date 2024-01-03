Карякин призывает наказать гроссмейстера Дуду из-за отказ пожать руку россиянину

Фото: istockphoto/Andy Cossins
Российский гроссмейстер Сергей Карякин призывает Международную федерацию шахмат (FIDE) назначить наказание польскому гроссмейстеру Яна-Кшиштофу Дуде.
Польский шахматист отказался пожать руку россиянину Денису Хисматуллину во время чемпионата мира по быстрым шахматам, пишет »Матч ТВ».
Матч между Дудой и Хисматуллиным завершился ничьей. Дуда мог быть оказаться дисквалифицированным за отказ от рукопожатия, но российский спортсмен решил не подавать жалобу.
В прошлом году FIDE решила лишить российских и белорусских шахматистов возможности выступать на турнирах под флагом и гимном своих стран.
Совет FIDE ранее дал разрешение ФШР перейти из Европейского шахматного союза в Азиатскую шахматную федерацию.
Знаменитый в прошлом чешский хоккейный вратарь Доминик Гашек прокомментировал отказ польского гроссмейстера Дуды пожимать руку россиянину Хисматуллину на чемпионате мира по быстрым шахматам в Самарканде. По словам Доминатора, как его называли в бытность игроком, поляк поступил правильно.
Читайте также:
Гашек прокомментировал отказ шахматиста Дуды пожимать руку россиянину
Польский шахматист Дуда отказался пожать руку россиянину Хисматуллину
Овечкин сократил отставание от «вечного» рекорда Уэйна Гретцки
«Я считаю, что FIDE должна реагировать на подобные случаи. Тот, кто не хочет пожимать руку, должен понести наказание — получить предупреждение или поражение в партии», —прокомментировал случившееся Сергей Карякин.
В прошлом году FIDE решила лишить российских и белорусских шахматистов возможности выступать на турнирах под флагом и гимном своих стран.
Совет FIDE ранее дал разрешение ФШР перейти из Европейского шахматного союза в Азиатскую шахматную федерацию.
Знаменитый в прошлом чешский хоккейный вратарь Доминик Гашек прокомментировал отказ польского гроссмейстера Дуды пожимать руку россиянину Хисматуллину на чемпионате мира по быстрым шахматам в Самарканде. По словам Доминатора, как его называли в бытность игроком, поляк поступил правильно.
Читайте также:
Гашек прокомментировал отказ шахматиста Дуды пожимать руку россиянину
Польский шахматист Дуда отказался пожать руку россиянину Хисматуллину
Овечкин сократил отставание от «вечного» рекорда Уэйна Гретцки
Мария Фирсова