Кашчелан заявил о популярности в Черногории чемпионата России

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Бывший тренер «Пари НН» Младен Кашчелан заявил о том, что в Черногории популярен чемпионат России по футболу.
«На Балканах следят за российским футболом. Да и не только из-за тренеров, у нас есть спутниковые каналы, которые каждые выходные транслируют все матчи РПЛ. Чемпионат России в наших странах достаточно популярен», – прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Кашчелан.
Напомним, на данный момент по итогам 14 туров РПЛ лидером в турнирной таблице является «Краснодар».
Ранее экс-футболист сборной России Александр Мостовой высказал мнение о том, что ключевым игроком «Краснодара» является нападающий Джон Кордоба. Так он прокомментировал продление контракта клуба с футболистом.
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