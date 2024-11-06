Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спорт/ Кашчелан заявил о популярности в Черногории чемпионата России

Кашчелан заявил о популярности в Черногории чемпионата России

Фото: iStock/Pixfly

Фото: iStock/Pixfly

Бывший тренер «Пари НН» Младен Кашчелан заявил о том, что в Черногории популярен чемпионат России по футболу.
«На Балканах следят за российским футболом. Да и не только из-за тренеров, у нас есть спутниковые каналы, которые каждые выходные транслируют все матчи РПЛ. Чемпионат России в наших странах достаточно популярен», – прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Кашчелан.

Напомним, на данный момент по итогам 14 туров РПЛ лидером в турнирной таблице является «Краснодар».



Ранее экс-футболист сборной России Александр Мостовой высказал мнение о том, что ключевым игроком «Краснодара» является нападающий Джон Кордоба. Так он прокомментировал продление контракта клуба с футболистом.

Читайте также:

Мостовой назвал ключевого игрока «Краснодара»

«Спартак» разгромил ЦСКА впервые с 2017 года

Депутат Жуков заявил о затухании спортсменов в «Спартаке»
#чемпионат россии
#мнение
#рпл
#футболист
В первенстве по боксу в Кашире приняли участие 20 спортсменов
06 ноября 2024, 15:30

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

В спортклубе «Кашира» имени Н.П. Елисеева прошло открытое первенство городского округа по боксу. В соревнованиях приняли участие 20 спортсменов, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Победителями стали Даниил Цыба и Дмитрий Климов из Каширы, а также Андрей Гусев, Егор Рыбин, Эрик Арутюнян, Ярослав Смирнов и Николай Шаров из Ожерелья.

Ещё в четырёх парах была зафиксирована ничья.

Читайте также:

Подмосковные конькобежцы завоевали восемь медалей на первом этапе Кубка России

Спортсмен из Каширы завоевал медаль соревнований по стрельбе из винтовки

В Балашихе состоялся первый командный Кубок Подмосковья по русскому шапочному бою
#спорт
#спортсмены
#бокс
#первенство
#соревнования
#кашира
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Силкин заявил о проблемах внутри «Динамо»
06 ноября 2024, 15:07

Фото: iStock/FotografieLink

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин заявил о появившихся внутри команды проблемах.
«Кажется, внутри клуба появились проблемы. В какой-то момент Личка посадил на лавку Бальбуэна, хотя до этого многие на него не могли нарадоваться. Он неплохой защитник, в атаке и на стандартах всегда помогал, забивал иногда. Думаю, внутри все не так просто. «Динамо» в последнее время сдаёт. Когда в команде много иностранцев, свои ребята ничего сделать не могут», — поделился в беседе с Metaratings.ru Силкин.

Ранее известный исполнитель и болельщик Дмитрий Маликов раскритиковал игру «Динамо» в нынешнем сезоне РПЛ, назвав её невнятной.

Читайте также:

Маликов раскритиковал игру «Динамо» в этом сезоне РПЛ

Кашчелан заявил о популярности в Черногории чемпионата России

Мостовой назвал ключевого игрока «Краснодара»
#болельщик
#рпл
#футбол
#спорт
#спортсмены
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Маликов раскритиковал игру «Динамо» в этом сезоне РПЛ
06 ноября 2024, 14:56

Дмитрий Маликов (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Известный исполнитель и болельщик Дмитрий Маликов раскритиковал игру «Динамо» в нынешнем сезоне РПЛ, назвав её невнятной.
«А вам нравится, как играет команда? Знаете, пока как-то не очень внятно. Я буду выступать на матче «Динамо» – «Локомотив». Надеюсь, стать для «Динамо» хорошим, добрым талисманом», – прокомментировал в беседе с Metaratings.ru исполнитель.

Также артист признался, что сам играет в футбол по воскресеньям для поддержания формы, встречи с товарищами, а также просто хорошего времяпровождения.

Ранее бывший тренер «Пари НН» Младен Кашчелан заявил о том, что в Черногории популярен чемпионат России по футболу. Напомним, на данный момент по итогам 14 туров РПЛ лидером в турнирной таблице является «Краснодар».

Читайте также:

Кашчелан заявил о популярности в Черногории чемпионата России

Мостовой назвал ключевого игрока «Краснодара»

«Спартак» разгромил ЦСКА впервые с 2017 года
#чемпионат россии
#футбол
#рпл
#артист
#спорт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Сушинский заявил о нестабильной игре ЦСКА в этом сезоне КХЛ
06 ноября 2024, 14:40

Фото: iStock/FotografieLink

Бывший нападающий сборной России Максим по хоккею Максим Сушинский оценил игру ЦСКА в этом сезоне КХЛ.
Он отметил нестабильность команды.

«Я смотрю интересные матчи с ЦСКА. Команду очень сильно подбрасывает в этом году. То она 7:0 выигрывает, то 7:0 проигрывает. Пока не смогли молодые хоккеисты заменить ушедших лидеров. Ребята пытаются, но это дело не одного года. Молодёжь не терялась в команде и в прошлом сезоне, но пока она не может заменить лидеров», — прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Сушинский.

Ранее китайский клуб «Куньлунь Ред Стар» обыграл в матче Континентальной хоккейной лиги питерский СКА.

Читайте также:

Хоккеисту «Миннесоты» Капризову в матче с «Лос-Анджелесом» шайбой разбили лицо

«Куньлунь» в матче КХЛ в Мытищах взял реванш у питерского «СКА»

Два украинских хоккеиста сбежали после серии матчей в Европе
#дело
#молодёжь
#кхл
#спорт
#хоккей
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Мостовой назвал ключевого игрока «Краснодара»
Мостовой назвал ключевым игроком «Краснодара» Кордобу
06 ноября 2024, 14:33

Джон Кордоба (Фото: РИА Новости/Александр Вильф)

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой высказал мнение о том, что ключевым игроком «Краснодара» является нападающий Джон Кордоба.
Так он прокомментировал продление контракта клуба с футболистом.

«Кордоба – лучший нападающий РПЛ и ключевой игрок «Краснодара». Это хорошо, что клуб продлил такого исполнителя, сейчас очень тяжело найти нападающего такого же уровня. Теперь посмотрим, как заиграет Джон после подписания контракта, разные случаи бывают. С ним шансы на чемпионство у «Краснодара» гораздо выше», – прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Мостовой.

Ранее бронзовый призер чемпионата Европы в составе сборной России Роман Широков поделился впечатлениями от стажировки у Марко Николича в ЦСКА, отметив, что Николич прекрасный тренер.

Читайте также:

Широков поделился впечатлениями от стажировки у Николича в ЦСКА

Корнеев назвал Станковича слабым тренером

«РБ Спорт»: Игорь Денисов вернётся в Петербург
#спорт
#клуб
#рпл
#футбол
#спортсмены
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковные конькобежцы завоевали восемь медалей на первом этапе Кубка России
06 ноября 2024, 13:43

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Одну золотую, пять серебряных и две бронзовые медали завоевали спортсмены их Подмосковья на первом этапе Кубка России по конькобежному спорту, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Золотую медаль в копилку сборной Московской области принёс Даниил Алдошкин: он одержал победу в мужском масс-старте. Второе место в этой дисциплине также занял представитель Подмосковья — Михаил Казелин, а третьим пришёл спортсмен из Москвы», — говорится в сообщении.
Кроме того, Даниил Алдошкин выиграл две серебряные медали по итогам забегов на 1500 и 5000 метров, а Павел Казелин завоевал бронзовую награду в забеге на 500 метров.

Серебряную медаль в женском масс-старте завоевала представительница Подмосковья Анастасия Семёнова. Ещё одно серебро завоевала мужская сборная области в командном спринте. А женская сборная в этой же дисциплине заняла третье место.

Читайте также:

Спортсмен из Каширы завоевал медаль соревнований по стрельбе из винтовки

Хоккеисту «Миннесоты» Капризову в матче с «Лос-Анджелесом» шайбой разбили лицо

В Балашихе состоялся первый командный Кубок Подмосковья по русскому шапочному бою
#минспорта мо
#конькобежный спорт
#кубок россии
#медали
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Спортсмен из Каширы завоевал медаль соревнований по стрельбе из винтовки
06 ноября 2024, 10:54

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Открытые соревнования по стрельбе из пневматической винтовки, посвященные Дню народного единства, состоялись в Ступине, одну из наград завоевал представитель Каширы Иван Ошека, сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.
«В сборную команду спортклуба «Кашира» им. Н.П. Елисеева секции «Тир ГТО» вошли одиннадцать человек. По результатам соревнований Иван Ошека занял третье место среди участников 2007-2010 гг. рождения», — говорится в сообщении.
Кроме того, среди участников старше 18 лет представители Каширы Андрей Малик и Елизавета Сас заняли четвёртое и пятое места.

Всего участниками соревнований стали 63 спортсмена из трёх городских округов Подмосковья: Каширы, Ступина и Подольска.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Читайте также:

Хоккеисту «Миннесоты» Капризову в матче с «Лос-Анджелесом» шайбой разбили лицо

В Балашихе состоялся первый командный Кубок Подмосковья по русскому шапочному бою

В Кашире состоялся ежегодный турнир по мини-футболу
#кашира
#стрельба
#соревнования
#спорт
#медаль
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Хоккеисту «Миннесоты» Капризову в матче с «Лос-Анджелесом» шайбой разбили лицо
06 ноября 2024, 09:49

Кирилл Капризов (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» получил травму в матче против «Лос-Анджелес Кингз». Шайба угодила ему в лицо, после чего он упал на лёд, обливаясь кровью.
Неприятный эпизод произошёл в середине второго периода, сообщает «Чемпионат.ком». После вбрасывания шайба с силой отскочила в лицо российскому игроку. Он упал на лёд и долго не мог подняться. Затем хоккеист отправился в раздевалку, изо рта у него шла кровь. До конца периода Капризов на площадке больше не появился, но после перерыва снова вышел на лёд и доиграл матч.

Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Джон Хайнс рассказал, что игроку пришлось накладывать швы. Он доиграл матч, но результативными действиями не отметился, а его команда проиграла со счётом 1:5.

В нынешнем сезоне на счету Капризова семь шайб и 14 голевых передач в 11 играх. Напомним, он является чемпионом Олимпиады 2018 года в Пхёнчхане в составе сборной России. В финале именно Капризов забросил победную шайбу в ворота сборной Германии. В 2021 году он стал обладателем «Колдер Трофи» — награды лучшему новичку НХЛ.

Читайте также:

Звёзды мирового хоккея выйдут на лёд в гала-матче во Владивостоке

Капризов оформил хет-трик и помог «Миннесоте» одолеть «Сан-Хосе»

Российский хоккеист Капризов установил новый рекорд клуба НХЛ «Миннесота Уайлд»
#тренер
#кровь
#награды
#матч
#нхл
#лёд
#чемпионат
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Балашихе состоялся первый командный Кубок Подмосковья по русскому шапочному бою
06 ноября 2024, 09:06

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

В День народного единства в Балашихе прошёл первый командный кубок Московской области по русскому шапочному бою среди юношей и девушек, организованный на призы чемпиона мира среди военнослужащих и чемпиона Европы Дмитрия Двали, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Победителями турнира стала сборная городского округа Балашиха, второе место заняла команда Богородского городского округа, а третье — представители Подольска. В соревнованиях приняли участие 176 спортсменов из 21 городского округа.

Церемонию награждения провели Дмитрий Двали и чемпион мира по боксу по версии WBA Gold, обладатель интерконтинентального и Европейского поясов WBO, чемпион PABA Роман Андреев.

На турнире были представлены различные интерактивные зоны, где проводились мастер-классы по армрестлингу, росписи магнитов, матрёшек и значков, а также народные игры.

Школа танца с клинками «Орден Феникс» продемонстрировала искусство фланкировки казачьей шашкой на торжественной церемонии открытия турнира, а военно-патриотическое движение «ЮНАРМИЯ» организовало мастер-класс по сборке и разборке автоматов. Специалисты АНО «Центральный дом русских шахмат — Таврелли» провели ещё один мастер-класс.

Первый командный кубок Московской области по русскому шапочному бою среди юношей и девушек на призы Дмитрия Двали прошёл 4 ноября на территории СШОР им. Ю. Е. Ляпкина «Арена Балашиха» в рамках концепции развития учреждения.

Читайте также:

В Кашире состоялся ежегодный турнир по мини-футболу

Подмосковные танцоры взяли две медали Кубка России по брейкингу

Борцы из Подмосковья завоевали семь медалей Кубка России по грэпплингу
#школа
#балашиха
#медали
#турнир
#арена балашиха
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковье ищет медработников