Мостовой назвал ключевого игрока «Краснодара»

Джон Кордоба (Фото: РИА Новости/Александр Вильф)
Экс-футболист сборной России Александр Мостовой высказал мнение о том, что ключевым игроком «Краснодара» является нападающий Джон Кордоба.
Так он прокомментировал продление контракта клуба с футболистом.
Ранее бронзовый призер чемпионата Европы в составе сборной России Роман Широков поделился впечатлениями от стажировки у Марко Николича в ЦСКА, отметив, что Николич прекрасный тренер.
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«Кордоба – лучший нападающий РПЛ и ключевой игрок «Краснодара». Это хорошо, что клуб продлил такого исполнителя, сейчас очень тяжело найти нападающего такого же уровня. Теперь посмотрим, как заиграет Джон после подписания контракта, разные случаи бывают. С ним шансы на чемпионство у «Краснодара» гораздо выше», – прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Мостовой.
Ранее бронзовый призер чемпионата Европы в составе сборной России Роман Широков поделился впечатлениями от стажировки у Марко Николича в ЦСКА, отметив, что Николич прекрасный тренер.
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