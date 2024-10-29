В Балашихе в День в народного единства проведут Кубок по русскому шапочному бою

Фото: пресс-служба Минспорта МО
В Балашихе 4 ноября, в День народного единства, состоится командный Кубок по русскому шапочному бою среди сборных городских округов Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Турнир пройдёт в ледовом дворце им. Юрия Ляпкина. В нём примут участие команды юношей и девушек в возрасте от 13 до 14 лет. Вход для зрителей будет свободным. Торжественная часть начнётся в 13:00», – говорится в сообщении.Соревнования состоятся по адресу: Балашиха, улица Парковая, дом 2, ледовый дворец Арена Балашиха им. Юрия Ляпкина. Они проводятся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».
Читайте также:
Названа тройка лидеров рейтинга «Суперлиги Подмосковья» по числу участников
Велогонщики из Московской области завоевали две медали Кубка России
В Кашире состоялся турнир по волейболу среди женских команд
Лора Луганская