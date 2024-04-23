В Кашире прошел любительский турнир по настольному теннису

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира
В Кашире состоялся очередной открытый любительский турнир по настольному теннису «Тарасковский накат». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Кашира.
Соревнования были приурочены ко Всемирному дню настольного тенниса.
В мероприятии приняли участие спортсмены из Каширы, Домодедово, Озер, Ступино, Серебряных Прудов и Ясногорья.
Стоит отметить, что турнир проводилна на базе спортклуба «Кашира» им. Н.П. Елисеева в деревне Тарасково. Кроме этого все участники были награждены медалями и поощрительными призами.
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В мероприятии приняли участие спортсмены из Каширы, Домодедово, Озер, Ступино, Серебряных Прудов и Ясногорья.
«По итогам сыгранных партий обладателями золотых медалей стали Алексей Орлов из городского округа Озёры и Анатолий Казаков из Каширы. На второй ступени пьедестала расположились Александр Зинин и Борис Сыроватский из городского округа Кашира. Бронзовыми призерами турнира стали Алексей Дюпин из Серебряных Прудов и Григорий Куликов из Ясногорья», — поделились в пресс-службе.
Стоит отметить, что турнир проводилна на базе спортклуба «Кашира» им. Н.П. Елисеева в деревне Тарасково. Кроме этого все участники были награждены медалями и поощрительными призами.
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Мира Полтева