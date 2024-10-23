Стартовала регистрация на участие в новом проекте «СпортТрек»

Фото: пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей»
Жителей Московской области пригласили принять участие в новом проекте президентской платформы «Россия – страна возможностей» «СпортТрек». Об этом сообщили в пресс-службе организаторов мероприятия.
Уже стартовала регистрация на проект. Жители Подмосковья получат возможность участвовать в спортивных и образовательных мероприятиях, представить свои инициативы в сфере занятий спортом, получить поддержку в их реализации.
Проект «СпортТрек» реализуется в рамках программы «Социальные лифты для каждого» нацпроекта «Образование». Он создан для всех, кто уже занимается спортом или хочет начать путь к здоровому и активному образу жизни. Он работает на базе цифровой платформы и мобильного приложения «Россия – страна возможностей».
Участники смогут выполнять различные задания, участвовать в мероприятиях, конкурсах, тренировках и получать за это баллы от платформы. Их можно будет обменять на призы.
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Проект «СпортТрек» реализуется в рамках программы «Социальные лифты для каждого» нацпроекта «Образование». Он создан для всех, кто уже занимается спортом или хочет начать путь к здоровому и активному образу жизни. Он работает на базе цифровой платформы и мобильного приложения «Россия – страна возможностей».
Участники смогут выполнять различные задания, участвовать в мероприятиях, конкурсах, тренировках и получать за это баллы от платформы. Их можно будет обменять на призы.
«Наш новый проект «СпортТрек» действует как «личный тренер» – он построен на геймификации. Сейчас это самая эффективный механизм вовлечения молодежи. Участники смогут отслеживать свою физическую активность через трекеры, а за выполнение упражнений целей будут получать баллы, которые смогут обменять на призы. Этот проект – пример спорта нового поколения», – сказал исполнительный директор АНО «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.Стать участником проекта «СпортТрек» может каждый. Для этого достаточно зарегистрироваться на сайте и выбрать один или несколько треков для участия.
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Лора Луганская