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Восемь команд соберёт Открытое первенство Раменского округа по водному поло

Фото: пресс-служба администрации Раменского г. о

Фото: пресс-служба администрации Раменского г. о

В бассейне «Сатурн» 28 ноября стартует Открытое первенство Раменского городского округа по водному поло «Раменская осень». Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.


«В соревнованиях участвуют восемь команд из Москвы, Раменского, Балашихи, Крыма, Воронежской, Волгоградской и Ленинградской областей», – рассказали в пресс-службе.
Первенство продлится до 29 ноября.

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#раменский городской округ
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#первенство
Кубок московского спорта по хоккею стартует с 7 декабря
27 ноября 2024, 11:19

Фото: iStock/JohnAlexandr

В рамках проекта «Зима в Москве» со следующей субботы, 7 декабря, стартуют турниры Кубка московского спорта по хоккею. Игры будут проходить на открытом катке «Локо-лед», расположенном на территории стадиона «РЖД Арена». Планируются три вида соревнований: три на три среди детей, три на три среди молодежи и студентов, а также по медиахоккею.
«Турниры пройдут на специально построенном стадионе с инфраструктурой для открытых соревнований. <…> По итогам соревнований сформированные команды звезд сыграют в гранд-финале», — сообщили АГН «Москва» в пресс-службе столичного департамента спорта.
Тем временем появилась информация, что менеджмент ХК «Витязь» собирается расстаться с защитником Русланом Педаном. Как стало известно Metaratings.ru, игрок покинет хоккейный клуб после того, как найдет новое место работы.

Стоит отметить, что в сезоне 2024/2025 на счету 30-летнего Педана 15 матчей в регулярном чемпионате FONBET КХЛ и один голевой пас при показателе полезности «-7».

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Первак раскрыл, чего не хватает «Краснодару»
Первак: «Краснодару» не хватает уверенности в себе
27 ноября 2024, 10:48

Фото: iStock/Rost-9D

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак раскрыл, чего не хватает ФК «Краснодар» на фоне потери очков в матчах с «Рубином» и «Химками». По его мнению, «быкам» не хватает уверенности в себе.
«Скорее всего, нет еще такой уверенности в себе. Но я скажу, что «Рубин» и «Химки» – не самые простые команды. Посмотрите, кто играет в «Химках». <…> Мирзов, Бакаев, Заболотный, Джикия в защите <…> И середина нормальная. Рудаков – прекрасный. Почему-то он выходит на замену, но я бы его в основном составе держал. Он всегда забивает. А про «Рубин» я вообще не говорю, там великолепный состав. И они в середине таблицы находятся по праву», — поделился он в беседе с РБ Спорт.
Первак также отметил, что несмотря на то, что нападающий Джон Кордоба за последние два матча после подписания нового контракта не показывал результатов, голы от него еще будут.

Экс-гендиректор «Спартака» вдобавок подчеркнул, что ФК «Краснодар» следует продолжать борьбу, чтобы удержаться на втором месте турнирной таблицы РПЛ.

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#химки
#спорт
#тренер
#права
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Тренер сборной России раскрыл место «Зенита» в таблице перед зимней паузой
Писарев: «Зенит» закончит первую часть сезона на первом месте
27 ноября 2024, 10:29

Фото: iStock/FotografieLink

Тренер сборной России Николай Писарев заявил, что ФК «Зенит» закончит первую часть сезона РПЛ на первом месте. По его словам, такой исход наиболее вероятен, так как у петербургского клуба осталось два домашних матча — с «Крыльями Советов» и «Акроном».
«Я думаю, «Зенит» закончит первую часть сезона на первом месте, потому что у них два домашних матча — с «Крыльями» и с «Акроном». Я думаю, что здесь очень сложно потерять очки. «Крылья», конечно, могут покусаться, но все равно дома зенитовцы их не отпустят», — пояснил он в беседе с «РБ Спорт».
Писарев добавил, что у «Краснодара» тем временем могут быть потери очков до зимней паузы. Дело в том, что клуб ждут две домашние встречи — со «Спартаком» и «Локомотивом».

Напомним, «Зенит» сыграет с «Крыльями» и «Акроном» 1 и 7 декабря, а «Краснодар» со «Спартаком» и «Локомотивом» 1 и 8 числа.

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#химки
#спорт
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#дома
#очки
#краснодар
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В академии хоккея Алексея Касатонова открыт набор на бюджетные места
27 ноября 2024, 09:40

Фото: пресс-служба администрации Ленинского г.о.

Академия хоккея Алексея Касатонова в Ленинском городском округе проводит бесплатные занятия, в настоящее время открыт набор на бюджетной основе в группы начальной подготовки для детей в возрасте от трёх до 12 лет, а также всех желающих, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Мы начинаем тренировать детей с трех лет, чтобы вырастить настоящих чемпионов — хоккейные таланты, которые в дальнейшем будут представлять Ленинский городской округ в сборной России, в НХЛ, КХЛ и на различных турнирах», — сказал гендиректор академии хоккея Руслан Берников.
Отмечается, что начинающим хоккеистам форма выдаются бесплатно.

Занятия проводятся в спорткомплексе в селе Молоково. Подробная информация о записи, тренировках и прочем размещена в сообществе академии в группе «ВКонтакте».

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#ленинский городской округ
#хоккей
#обучение
#спорт
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Подмосковная гольфистка Гусева поднялась на 77-ю строчку в мировом рейтинге
Российская гольфистка Наталия Гусева заняла 7-е место на итоговом турнире LPGA
27 ноября 2024, 08:59

Наталия Гусева (Фото: Гольф.ру)

Спортсменка из Московской области Наталия Гусева достигла исторического успеха в турнире CME Group Tour Championship, который прошел в Соединенных Штатах. Она заняла седьмую позицию среди 60 лучших гольфисток. Об этом сообщает портал «Гольф.ру».
Россиянка вышла на старт в одном из финальных флайтов вместе с лидерами мирового рейтинга — американкой Нелли Кордой и француженкой Селин Бутье. Согласно оценке экспертов, «не стушевавшись перед звёздными партнерам», Гусева выступила достойно.

По итогам четырех раундов спортсменка показала результат 14 ниже пара на своем дебютном итоговом турнире. Гусева поднялась на 77-е место мирового рейтинга, ранее она занимала 90-ю позицию.

Победительницей итогового турнира LPGA стала представительница Таиланда Джино Титикул.

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Чирлидеры из Ленинского округа одержали победу на фестивале в Подмосковье
#подмосковье
#медаль
#гольф
#россия
#турнир
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Чирлидеры из Ленинского округа одержали победу на фестивале в Подмосковье
26 ноября 2024, 18:57

Фото: пресс-служба администрации Ленинского округа

В минувшие выходные в Подмосковье прошел фестиваль «Турнир РФСО Спартак» по чир спорту. Команда из Ленинского городского округа «Gravity Falls Gold» под руководством тренера Юлии Синельниковой победила в номинации «чирлидинг-стант» в возрастной категории юниоры/юниорки.
Об этом сообщила пресс-служба главы муниципалитета. Кроме того, победу в номинации «чирлидинг-соло» возрастной категории юноши/девушки одержала жительница округа Дарья Евсенейкина.

Фото: пресс-служба администрации Ленинского округа

«Соревнования проходили на высоком уровне, судьи были очень опытные во всех судейских категориях. Нашим спортсменам удалось показать блестящие результаты и опередить в своих номинациях сильнейших соперников. Все усилия, труд на тренировках и преданность делу не остались не замеченными. Мы гордимся каждым из наших воспитанников. Продолжайте и дальше вдохновлять своим мастерством и командным духом», — приводятся в сообщении слова руководителя и тренера секции спортивного чирлидинга досугового центра «Юность» Юлии Синельниковой.

В пресс-службе рассказали, что в фестивале приняли участие более 800 воспитанников спортивных клубов из 17 городов России. Ребята соревновались в разных возрастных категориях. Конкретно в номинациях, в которых выступала команда из Ленинского городского округа, соперниками были спортсмены со всего Подмосковья. Участников оценивали по акробатическим номерам, артистизму, хореографии и другим показателям. В завершении фестиваля все победители были награждены медалями и дипломами.

Фото: пресс-служба администрации Ленинского округа

«Наша команда называется «Gravity Falls», что означает нарушение гравитации. В нашем спорте ребята, действительно, нарушают законы гравитации, выполняя сложные трюки. На тренировках мы оттачиваем все элементы, проходим серьезную подготовку», — добавила Юлия Синельникова.

Команда «Gravity Falls» является постоянными участниками различных соревнований, становясь призерами и победителями. На территории Ленинского городского округа спортивная секция действует с 2018 года. Воспитанники также принимают участие и в мероприятиях муниципалитета. Все тренировки проходят в деревне Калиновка на базе Калиновского филиала Видновской школы № 11 и досугового центра «Юность».

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#соревнования
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#тренировки
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В Ленинском округе построят новую трассу для гонок на выживание
26 ноября 2024, 18:41

Фото: istockphoto.com/TT

Новую трассу для автогонок на выживание построят на территории Ленинского городского округа, для этих целей выделен участок рядом с селом Молоково, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Это очень удобная локация. Рельеф позволяет накатать именно такую трассу, которую мы будем считать наиболее оптимальной. По словам самих спортсменов, смена места делает соревнования более конкурентными и зрелищными», — сказал председатель Совета депутатов Ленинского округа Станислава Радченко.
Отмечается, что в 14-м сезоне гонок на выживание, итоги которого подвели в округе, большинство заездов проводилось на трассе «Казачий дозор», расположенной в деревне Горки. В следующем году эта трасса по техническим причинам будет закрыта.

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#ленинский городской округ
#гонки
#трасса
#спорт
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Федорищев: «Крылья Советов» должны выплатить 36 миллионов рублей взяточникам
26 ноября 2024, 17:26

Вячеслав Федорищев (Фото: kremlin.ru)

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на комиссии Госсовета РФ по развитию спорта по ВКС объявил о коррупции в футбольном судейском корпусе. Выяснилось, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей "преступникам", которые занимаются коррупцией в судейском корпусе.
«Я предлагаю в KPI губернатора поставить прекращение направления денег налогоплательщиков в коррупционную систему судейства в профессиональном футболе», — рассказал губернатор.

Вячеслав Федорищев поделился, что два месяца назад к нему пришёл один из функционеров футбольного клуба «Крылья Советов» и рассказал о долге ФК в 36 миллионов рублей. Губернатор Самарской области спросил на какой именно долг нужна такая сумма, собеседник не стал уточнять, поскольку это «преступление, вам знать не надо».

«В конце концов он мне рассказал и выяснилось, что «Крылья советов» должны 36 миллионов неназванным, судя по всему, преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола», — обратил внимание Вячеслав Федорищев.

Губернатор Самарской области уточнил, что подобная система действует в судейском корпусе последние несколько лет и «все условно с ней согласились».

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#губернатор
#коррупция
#взятка
#футбол
#спорт
#спортсмены
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Каширские спортсмены выиграли 11 медалей на турнире по самбо
26 ноября 2024, 16:47

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

23 ноября в спортивном центре имени А. Гринина в городе Озёры прошёл открытый турнир по самбо, посвящённый Всероссийскому дню самбо, сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.
В соревнованиях участвовали более 100 спортсменов 2010–2015 годов рождения из Озёр, Каширы, микрорайона Ожерелье, Ступино, Серебряных Прудов, Коломны и других городов.

Каширу представили спортсмены, которые тренируются под руководством инструкторов Андрея Викторовича Бикбаева и Максима Ивановича Краило из спортклуба «Кашира» имени Н. П. Елисеева.

Каширские спортсмены продемонстрировали отличные результаты: I место получили Евгения Фролова, Дарья Чигорина, Даниил Горбунов, Иван Назаров.

II место у Таисии Стрельниковой, Вадима Бутузова, Романа Балана, Сергея Ванюшина.

III место заняли Марк Хорешков, Петр Брыкин, Роман Гостев.

Кроме того, команда Каширы заняла III общекомандное место.

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#кашира
#спортсмены
#самбо
#подмосковье
#победители
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