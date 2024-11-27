Восемь команд соберёт Открытое первенство Раменского округа по водному поло

Фото: пресс-служба администрации Раменского г. о
В бассейне «Сатурн» 28 ноября стартует Открытое первенство Раменского городского округа по водному поло «Раменская осень». Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«В соревнованиях участвуют восемь команд из Москвы, Раменского, Балашихи, Крыма, Воронежской, Волгоградской и Ленинградской областей», – рассказали в пресс-службе.Первенство продлится до 29 ноября.
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