Подмосковная фехтовальщица Яна Егорян победила на Всероссийских соревнованиях

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки
Двукратная олимпийская чемпионка из подмосковных Химок саблистка Яна Егорян одержала победу на пятом этапе национальной серии Гран-при Всероссийских соревнований по фехтованию, сообщат пресс-служба администрации городского округа.
«В финале турнира Яна Егорян встретилась с представительницей Санкт-Петербурга Алиной Ключниковой. Встреча закончилась со счётом 15:7 в пользу подмосковной спортсменки. Таким образом Егорян выиграла золотую медаль и одержала победу на соревнованиях», — говорится в сообщении.Пятый этап национальной серии Гран-при проводился в Пензе. Всего в организованном в рамках турнира личном первенстве саблисток приняли участие около 50 спортсменок.
Ранее сообщалось, что 28 ноября в бассейне «Сатурн» стартует Открытое первенство Раменского городского округа по водному поло «Раменская осень».
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